AMLO instruye a la SSPC atender caso de Camila Roxana, la niña que "murió" dos veces

El presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a que, ante un posible caso de negligencia y corrupción, la titular de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, intervendrá en el caso de la niña Camila Roxana, de tres años, quien hace unas semanas, en San Luis Potosí, cuando la estaban velando, su madre se dio cuenta de que aún respiraba y al solicitar los servicios médicos, Camila murió rumbo al hospital.En conferencia de prensa y a pregunta expresa en las instalaciones de la 11 Zona Militar, el jefe del Ejecutivo federal indicó que también se ayudará a la familia de la menor.“Es muy lamentable, es muy doloroso. Para hacer la investigación sobre posibles delitos de negligencia, corrupción y para ayudar a la familia, le voy a pedir a Rosa Icela Rodríguez que se haga cargo, que por favor les ayudes y se atiende este asunto lamentable y triste”, dijo.En agosto pasado, Camila Roxana fue declarada muerta en dos ocasiones. La primera, en un hospital en Salinas de Hidalgo en San Luis Potosí, aparentemente por deshidratación. Al día siguiente, cuando la estaban velando, su madre se dio cuenta de que aún respiraba y al solicitar los servicios médicos, Camila murió rumbo al hospital.Mary Jane Peralta, madre de la menor, comentó que su hija comenzó a sentirse mal, por lo que decidió acudir con un pediatra del municipio de Villa de Ramos.Una vez que el doctor revisó a Camila, le recomendó a los padres trasladarla a un hospital para que la atendieran, pues presentaba un cuadro de deshidratación, por lo que fue llevada al Hospital Básico Comunitario de Salinas de Hidalgo. Una hora después, los médicos dieron de alta a Camila.Después de que sus familiares no veían mejoría y de acudir con dos médicos diferentes, decidieron llevarla de nueva cuenta al Hospital Básico Comunitario, en donde fue declarada muerta.Al día siguiente, durante el velorio, Mary se percató de que su hija estaba respirando. La familia llamó a una ambulancia, pero una vez que llegaron y pese a los trabajos de los doctores, la menor fue declarada muerta por segunda ocasión.La familia Peralta busca justicia para aclarar la muerte de su hija. Pese a que el fiscal José Luis Ruiz informó que ya se indaga, a la mamá de Camila no le quieren recibir la denuncia. Además no han sido contactados por las autoridades.