AMLO, la nueva figura del autoritarismo en AL, advierte el Financial Times

Cuestiona a todos los que lo critican y se está convirtiendo en un “caudillo autoritario” como el que la región esperaba era cosa del pasado.



La advertencia la hace el diario británico Financial Times en su editorial publicado hoy, titulado: López Obrador, la nueva figura del autoritarismo en Latinoamérica, y en el que lo califica de “intolerante”.



Señala que si bien López Obrador arrasó en las elecciones de 2018 con el mandato de implementar una “transformación” radical, que el mandatario llama “cuarta transformación”, lo que no obtuvo “fue un mandato para desmantelar las instituciones”.



El rotativo advierte que el más reciente ejemplo de cómo una institución se inclina ante la voluntad del mandatario es la Suprema Corte al decidir, el jueves pasado, que es constitucional su plan para convocar a un referéndum sobre si enjuiciar a expresidentes.



“Cuando un presidente exige 'lealtad ciega' a los funcionarios, deberían sonar las alarmas. Cuando pide una votación del pueblo para enjuiciar a sus predecesores, lanza una andanada contra el cuerpo electoral independiente y avergüenza en público a quienes lo critican, hay buenas razones para sentir miedo”, comienza el editorial, en el que señala que tras dos años en el poder, los resultados de la gestión de López Obrador son más bien “magros”, excepto por la reforma al sistema de pensiones.



El crecimiento económico, explica el Financial, se detuvo en su primer año de gobierno y se prevé que la recesión económica del país, este año, sea “la peor de cualquier gran país de Latinoamérica, a excepción de Argentina”.



Luego se pregunta: “¿Por qué el Sr. López Obrador es tan intolerante?”.



El órgano electoral, recuerda, ha sido atacado por AMLO por “nunca garantizar elecciones libres”, aunque dicho órgano certificó su victoria.



También alude a la situación de los periodistas. “Los que no están de acuerdo con el presidente pueden esperar ser nombrados, acusados de estar 'al servicio de regímenes autoritarios y corruptos' que lo precedieron y requeridos de dar una disculpa”.

Los ambientalistas que critican sus proyectos, como el del Tren Maya, añade, “son descritos como lacayos contratados por el extranjero”.



Asimismo, cuestiona su decisión de favorecer los combustibles fósiles sobre las energías renovables y a Pemex sobre el sector privado. “Está despilfarrando la oportunidad de oro” que representa el nuevo T-MEC para atraer a compañías estadounidenses que regresan de China.



Todas estas medidas, subraya el Financial, se producen en un país cuya democracia ya era frágil y cuyos órganos públicos ya eran débiles, “legado de años de poder presidencial sin límites y de predominio de un solo partido político”.



Una genuina reforma, explica el diario, “habría dado mayor autonomía a los estados y municipios, reducido el poder presidencial y fortalecido la aplicación de la justicia”.



López Obrador, en efecto, está transformando a México, insiste el rotativo, pero no de la forma en que prometió.



“A menos que el presidente cambie de rumbo rápidamente, la segunda economía más grande de Latinoamérica se arriesga a regresar a un pasado más pobre, más oscuro y represivo, uno habitado por los caudillos autoritarios que la región esperaba haber dejado atrás”.