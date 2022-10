AMLO niega haber intervenido en exoneración de su hermano Pío

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no tiene nada que ver con la exoneración que la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (FISEL), dio a su hermano Pío López Obrador, quien fue exhibido, en videos, recibiendo dinero en efectivo a manos de David León en 2015.La FISEL determinó que el dinero en efectivo que recibió Pío López Obrador en 2015 en sobres y bolsas de papel no constituyó un delito pues no hubo “pruebas suficientes” para determinarlo.“Si está mal el procedimiento legal, pues que se revise. Si se encontró que el Ministerio Público, el Juez actuó por consigna o influyentismo, que se revise o que se presente una nueva denuncia. A lo mejor la senadora Xóchitl Gálvez ya tiene la nueva denuncia. No tengo nada que ver absolutamente”.Hace dos años el periodista Carlos Loret de Mola reveló un par de videos del hermano del Presidente con David León, exoperador político del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.El presidente López Obrador señaló que se trató de un recurso económico que se entregó para un movimiento, no para un partido, de acuerdo con lo que se ha declarado.“Y se hizo todo este escándalo porque es en contra mía, básicamente”.Señaló que estaba dispuesto a declarar ante el MP federal que él no es corrupto.“Ustedes saben que cada vez que me han denunciado en la historia he ido a declarar; empiezo a pedir, al Ministerio Público, que ponga todo lo que deseo y como siempre voy comprueba”, dijo.