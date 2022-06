El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que no asistirá a la Cumbre de las Américas.Cabe recordar que el Presidente había dicho que si hay exclusiones de países en la próxima Cumbre de América, a celebrarse esta semana en Estados Unidos, no asistiría como protesta y enviará a una representación en su lugar.“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del Gobierno de México pero no iría yo. Me representaría el canciller Marcelo Ebrard”.En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo Federal dijo que el mensaje que enviaría con su ausencia es el de una protesta “porque no quiero que continúe la misma política en América. Quiero en los hechos hacer valer la independencia y manifestarme por la fraternidad universal”.