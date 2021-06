AMLO no descarta acuerdo con PRI por mayoría calificada en San Lázaro

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia mañanera de este martes que, pese a que su partido Morena y aliados obtuvieron la mayoría simple en la Cámara de Diputados para alcanzar la mayoría calificada, necesitarán llegar a un acuerdo con el PRI o cualquier otro partido; “pero no se necesitan muchos”.



“Ahora vamos al Congreso, en este caso, la Cámara de Diputados (tenemos) mayoría calificada. Esto es lo que sucedió en la renovación de la Cámara de Diputados”.



“Así están los datos del PRE; Morena, de los 300 distritos del país gana 121; el Partido del Trabajo, que está en alianza con Morena, 32; y el Partido Verde, que está en alianza con Morena, 31. Entonces, si sumamos esto, 184 de 300 de mayoría”.



“¿Qué significa? Que con Morena, el PT una parte del Verde, no toda, tiene mayoría, 50 más uno, yo le digo ‘mayoría simple’, porque no me gusta ‘la mayoría absoluta’”.



“Bueno, si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo por una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”, dijo.



López Obrador señaló que para la aprobación del presupuesto, lo único que se requiere es el 50% más uno de los votos en San Lázaro, “que es lo que nos importa”.