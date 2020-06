AMLO: no tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles

A pesar de que es un proyecto creado por la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) y de la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la SCT para mejorar el sistema de trenes de carga y pasajeros, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó pretenda nacionalizar o transformar el sistema ferroviario nacional.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal aseguró que no ha planteado esto ni en reuniones con su gabinete ni en público.



“Nunca lo hemos planteado, nunca lo he propuesto, no en las reuniones al interior del gobierno, ni en público. Imagínense, estas son palabras mayores. Sí hacemos historia. No tenemos en nuestros planes nacionalizar los ferrocarriles.



“Yo me alegré muchísimo cuando me enteré que no habían privatizado el tren del Sureste y del Istmo. Fíjense cuánto les importaba el sureste, nada, ni siquiera se apropiaron de esos bienes de la nación”.



En Palacio Nacional, el mandatario aseguró que la privatización de los ferrocarriles en los años 90 “fue una de las aberraciones más lamentables del periodo neoliberal; esto lo hizo (el expresidente) Ernesto Zedillo, que entregó los ferrocarriles, y terminando se fue a trabajar de asesor a una de las empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles nacionales.



“La primera vía férrea fue la de México a Veracruz, que comenzó a construirse con el presidente Juárez y se terminó con el presidente Lerdo. Y luego Porfirio Díaz, que tardó algún tiempo en el gobierno, construyó como 20 mil kilómetros de vías férreas, se comunicó a todo el país con ferrocarriles, entregó concesiones a empresas extranjeras y varias compañías comenzaron a construir los ferrocarriles”.



Este viernes, El Universal informó que, mediante un proyecto para transformar el sistema ferroviario nacional, el Gobierno Federal busca recuperar el control y fijar un plan rector de 50 años con un marco legal, regulatorio y fiscal que ofrezca beneficios a todos los sectores, y no sólo a las empresas que “toman decisiones siguiendo sus propios intereses” o que han invertido obedeciendo “a compromisos político-electorales, que no brindaron los beneficios sociales que proclamaban”.



El proyecto Gran Visión Sistema Ferroviario Mexicano, en el que trabaja la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF), así como la Dirección General de Estudios, Estadística y Registro Ferroviario Mexicano de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y cuya copia obtuvo esta casa editorial plantea que “es necesario iniciar la transformación del sector (pues) la falta de competitividad regional afecta a industrias y a los ciudadanos”.