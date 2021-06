AMLO no va a ser mi jefe en BANXICO: Arturo Herrera

Luego de que Arturo Herrera dejó la titularidad de la Secretaría de Hacienda para ser propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador como gobernador del Banco de México (Banxico), el funcionario dijo que en caso de ser ratificado por el Senado, tendrá una agenda muy específica en temas monetarios y financieros.



En entrevista con Carlos Loret de Mola en W Radio, Herrera se dijo “muy entusiasmado con el nuevo reto”.



"¿Usted va a ser su propio jefe o su jefe va a ser el Presidente?", cuestionó Loret.



"¡No, no, no! Uno de los temas más importantes y yo vine insistiendo, desde que me nombraron Subsecretario, que uno de los elementos clave de la estabilidad económica y financiera del país, es la autonomía y respeto irrestricto al Banco de México (...) yo creo que eso le conviene a todo mundo", respondió Herrera.



Sobre quienes dicen que “ha estado a las órdenes de López Obrador y ponerlo al frente del Banco de México es ponerlo al servicio del Presidente”, Herrera respondió que es falso.



Ejemplificó que Guillermo Ortiz y Agustín Carstens pasaron de ser secretarios de Estado a gobernadores de Banxico y aclaró que él, como secretario de Hacienda, es miembro de la junta de gobierno.



“A mí me queda muy claro cuál es la función que, si me aprueba el Senado, estaré retomando y la importancia de defender la autonomía del Banco de México y yo creo que el Presidente lo tiene claro, lo conoce y creo que fue una de las razones por las que decidió”, declaró.



“Esta decisión se pudo haber esperado faltando unos meses, pero él lo dijo muy abiertamente; sintió intranquilidad en los mercados.



“A una pregunta expresa había dicho que no ratificaría al actual gobernador. Entonces decidió darle tranquilidad a los mercados, mandando economistas conocidos, respetados y con buena relación en el mercado financiero al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda”, dijo Herrera.



"¿Le va a saber decir que no al presidente López Obrador desde la silla del Banco de México?", preguntó Loret de Mola.



"Pues es que yo no creo que ni siquiera, justo por la autonomía, hablan mucho el Presidente y el Gobernador del Banco de México (...) en realidad no hay necesidad de decirle sí o no, las interacciones con el Ejecutivo son mínimas”, respondió.



Arturo Herrera refirió que el cambio al que fue propuesto se va a dar más o menos en un mes porque tiene que cerrar “cosas importantes” en Hacienda, además de reuniones internacionales.



Sobre Alejandro Díaz de León, actual gobernador de Banxico, dijo que ha tenido una “magnífica” relación.