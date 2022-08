AMLO nombra como nueva titular de la SEP a Leticia Ramírez

El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Leticia Ramírez, quien fungía como directora de Atención Ciudadana del Gobierno Federal, como nueva secretaria de Educación Pública (SEP) en sustitución de Delfina Gómez ÁlvarezEl presidente López Obrador adelantó el viernes pasado que este lunes daría a conocer y presentaría en una ceremonia en Palacio Nacional quién sustituirá a Delfina Gómez Álvarez como secretaria de Educación Pública (SEP), quien dejará el cargo para buscar la Gubernatura del Estado de México.El jefe del Ejecutivo federal reiteró que la sustituta de Gómez Álvarez sería una mujer con experiencia en el ámbito educativo.Leticia Ramírez Amaya, nueva titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), pertenece al círculo más cercano del presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien ha trabajado desde hace casi 3 décadas.Ella ha sido el primer filtro y el enlace directo del presidente Andrés Manuel López Obrador con miles de ciudadanos, por medio de la oficina de Atención Ciudadana de Presidencia, en la cual ha recibido desde familiares de desaparecidos, indígenas, obreros, campesinos, desplazados, amas de casa, estudiantes y desempleados, entre otros.Ramírez estudió Antropología Social en la Escuela Nacional de Maestros y fue docente “de gis y pizarrón”.Conoció a López Obrador en 1996 cuando el político tabasqueño era dirigente del PRD, el partido del Sol Azteca.Fue el pasado martes que el presidente López Obrador descartó a María Elena Álvarez-Buylla como el reemplazo de la maestra Delfina Gómez, y aseguró que se quedará como directora del CONACYT por su buen desempeño en el cargo.- ¿Álvarez-Bullya será la siguiente secretaria de Educación Pública?, se le cuestionó al Mandatario en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.-“No, porque la necesitamos donde está, todavía no termina y ha hecho un trabajo extraordinario”.El Mandatario federal elogió la labor de Álvarez-Buylla y durante su conferencia:“¿Quién es María Elena?, no lo sabe la gente porque ha sido muy maltratada. Tiene tres cualidades, cuando menos: profesional, fue premio Nacional de Ciencias y no en este Gobierno.“Dos, es una mujer honesta, nada que ver con los que estaban ahí; tres, tiene convicción social, tiene convicciones, piensa en el pueblo, por eso no va a ir a Educación”.