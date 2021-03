AMLO pide revisar actuación de juez tras freno a Ley Eléctrica; iremos a la Corte, anuncia

Luego que el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro concedió amparos para que no entre en vigor el decreto por el que se reformó la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que el juez actúa como empleado subordinado de las empresas particulares para protegerlas, por lo que advirtió que acudirá al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para que se revise su actuación.



En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal acusó que empresas nacionales y extranjeras están molestas con la aprobación de la Reforma Eléctrica porque a pesar de que recibían subsidios, vendían cara la energía eléctrica y se beneficiaron con contratos leoninos.



“¿Qué es un contrato leonino? Es un acuerdo, un convenio que se hace con una autoridad que no representa legítimamente al pueblo, que no defiende el interés nacional. Que desde luego, (el juez) tiene facultades y puede ser legal lo que haga pero actúa como empleado, como subordinado, de las empresas particulares. Entonces, firman convenios en donde pierde la hacienda pública, pierde el pueblo y ganan los particulares, las empresas extranjeras", dijo el Presidente.



“Entonces estos jueces se crearon, surgen, cuando se llevó a cabo la Reforma Energética para proteger a las empresas particulares y extranjeras. No para proteger y defender el interés nacional. Entonces apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero", agregó.



"Nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial revise el proceder de estos jueces, porque sería el colmo que en perjuicio del país estuviese al servicio de particulares”, refirió.