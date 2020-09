AMLO prometió a que habría justicia en caso Ayotzinapa, “pues que lo haga”, reclaman

De modo similar a los anteriores Presidentes, Andrés Manuel López Obrador militariza al país pero sin ninguna resistencia al respecto, criticó el integrante de la Red de Resistencias y Rebeldía Xalapa, Julio Contreras.



Esto, al encabezar una conmemoración por la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa en 2014, en Plaza Lerdo.



"Los Presidentes anteriores intentaron militarizar el país pero el de ahora es el que lo está haciendo sin que nadie se oponga", dijo el inconforme, quien agregó que el ascenso al Poder de Andrés Manuel López Obrador no logró ningún cambio positivo.



Incluso le acusó de militarizar al país con la inclusión de mandos de las Fuerzas Armadas en sectores clave del país, sin ninguna resistencia.



"Que ya no mienta, que no nos mienta más porque hace casi 6 años el Presidente que estaba hasta se quitó la corbata cuando fue a ver a los padres y madres. Él qué va hacer porque dijo que los va ayudar y que habría justicia, pues que lo haga, que caiga quien caiga".



A los medios de comunicación les pidió además no olvidar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa; al tiempo que instalaron una pancarta en Plaza Lerdo con el mensaje: "seis años esperando que vuelvan con sus familias nuestros 43 hijos, hermanos, compañeros de Ayotzinapa, Justicia".



"No están solos, no perdonamos, no olvidamos, les dijimos, hoy no queríamos estar aquí y aquí estamos gritando de nuevo, exigiendo verdad, que se termine la burla y el desprecio, la mentira y el encubrimiento para no volver mañana", leyeron los asistentes en un posicionamiento.