AMLO quiere “asesinar la democracia”; no hay que permitirlo: Abogado

El abogado penalista Arturo Nicolás Baltazar aseveró que no se debe permitir que el presidente Andrés Manuel López Obrador y los diputados de MORENA “asesinen a la democracia en México”.Aseveró que el mandatario pretende perpetuarse en el poder, de ahí que busque “apoderarse de una de las instituciones fundamentales para la democracia en nuestro país”.El jurista participó este domingo en la marcha convocada para la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE), en una jornada que se realizó en más de 50 ciudades en todo el país e incluso en regiones europeas como Madrid y Barcelona, o en Dallas, Texas.Al advertir que en la búsqueda de poder terminarán colapsando al país entero, criticó que la República Mexicana esté llena de proyectos fallidos.“Tenemos una refinería que no produce nada, un aeropuerto internacional que no recibe vuelos. Realmente están llevando al país al fracaso. Hay más corrupción que nunca y no podemos quedarnos callados.“No podemos permitir que asesinen de manera impune a una de las instituciones fundamentales de la democracia, por eso estamos aquí para levantar la voz”, dijo.Dijo que personalmente, le preocupa que la reforma electoral planteada busque que los consejeros del nuevo instituto que se pretende crear, sean electos a través de consultas populares, pues ello solo lleva la intención de que el presidente y su equipo “pongan a sus incondicionales” y con ello manipular las elecciones a su antojo.Nicolás Baltazar aseveró que una de las pocas esperanzas de los veracruzanos es la alternancia, de ahí que no se pueda permitir que “se asesine a la democracia con este atentado al INE”.