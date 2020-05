AMLO reiniciará giras; visitaría sur de Veracruz el primer fin de semana de junio

En el primer fin de semana de junio, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitaría los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Sayula de Alemán.



Durante la conferencia de este miércoles, el Ejecutivo federal adelantó que reiniciará sus giras por el país, y debido a la pandemia del Coronavirus tomará todos los cuidados recomendados por la Secretaría de Salud.



En este sentido, uno de los primero Estados que recibirá su visita es Veracruz, ya que en gira de tres días, arribará a los municipios de Coatzacoalcos, Minatitlán y Sayula de Alemán.



"Viernes sería conferencia de prensa en Villahermosa y al medio día evaluación de los trabajos de la refinería de Dos Bocas; ese mismo día por la tarde voy a supervisar las obras de ampliación del puerto de Coatzacoalcos", sostuvo.



Además, detalló que el sábado acudiría a Cangrejera a ver un tren de refinación, “que vamos a echar a operar y voy a visitar también la refinería de Minatitlán y el domingo por la mañana voy a dar el banderazo para la rehabilitación de la vía del tren del Istmo en Sayula, en Medias Aguas; de ahí me regreso a la Ciudad de México".



No obstante del reinicio de sus giras el Presidente pidió a la ciudadanía compresión ya que no realizará actos públicos ni habrá acercamiento mayor.



"Le pido a todos los que nos están escuchando, de los lugares que voy a visitar, que nos vamos a seguir queriendo a distancia, que no se pueden hacer actos grandes y vamos a cuidar que sean muy pocos los asistentes", dejó en claro Lopez Obrador.