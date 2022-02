AMLO será el mejor Presidente de México, Latinoamérica y “de los mejores del mundo”

El gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, llegará no sólo a ser el mejor Presidente en la historia de México, sino “uno de los mejores presidentes del mundo”.Durante la entrega de tarjetas del programa Pensión para el Bienestar para adultos mayores en el municipio de Tuxpan, el Mandatario destacó el apoyo del Ejecutivo Federal para Veracruz y comentó que aunque lo critiquen, hablará bien de López Obrador.“Algunos me llegan a criticar de que soy un Gobernador que habla mucho del Presidente pero cómo no voy a hablar de nuestro Presidente, ¿cómo no voy a hablar bien? Si va a ser el mejor Presidente de la historia de México pero además el mejor Presidente de Latinoamérica y uno de los mejores presidentes del mundo”, dijo.Y es que García Jiménez destacó que López Obrador, además de respaldar a la entidad, no permitió que cayera la economía del país ante la pandemia de COVID-19.“Hace poco se dio a conocer que el Presidente de la República es el segundo que tiene más apoyo popular a nivel internacional, el segundo; el primero me parece que es de la India pero después sigue el de México, ¿hace cuántas décadas no sucedía eso?”, dijo.El Gobernador reiteró que en la historia reciente de México esto no ocurrió y nuestros presidentes “eran de los peorcitos, lamentablemente”.“Creo que podemos exceptuar a uno o dos, nuestro querido general Lázaro Cárdenas que expropió el petróleo para bien de todos los mexicanos ¿y de ahí quién más? Ruiz Cortines, el veracruzano Ruiz Cortines y por ahí otro más quizá pero de ahora, de los mejores, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por eso le estamos tan agradecidos”, dijo.Por último, agradeció una vez más al Ejecutivo Federal.“Muchas gracias por apoyar a Veracruz, muchas gracias por cumplir sus promesas y amor con amor se paga, lo vamos a apoyar al Presidente de la República”, dijo.