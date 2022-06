AMLO urge a Cuitláhuac revisar si universidad incurre en usurpación médica

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez revisar si la Universidad del Conde S.C. en Veracruz incurre en usurpación médica.“En el caso de las intervenciones quirúrgicas vamos a pedirle al gobernador, Cuitláhuac GarcíaJiménez,de manera respetuosa que él ya intervenga porque tiene que ver con la soberanía del Estado de Veracruz, que nos ayude a hacer la investigación sobre este caso”.“No esperar a que exista una legislación especial o que se termine de una investigación de mucho tiempo si está en riesgo la vida de personas. Creo que el Gobernador va a actuar lo más pronto posible”, expresó el Ejecutivo Federal.Durante la conferencia matutina de este martes, los funcionarios de Salud de la Federación fueron cuestionados sobre la expedición de certificados de cirujanos plásticos a personas inexpertas en el campo por parte de la Universidad del Conde.Sin embargo, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Carlos Alcocer Varela, se deslindó de revisar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) de dicha universidad, argumentando que es de carácter estatal.“El reconocimiento de validez oficial de estudios, el llamado RVOE que se conduce en todas las especialidades, en el caso particular del Centro de Estudios Universitarios del Conde S.C. de Veracruz es estatal, es un RVOE estatal, está asignado como REVOE/SEV0051214”.“En esta Universidad se ofrece Maestría en Medicina Estética y Longevidad, así como del Instituto Superior de Medicina, que está también en Veracruz del mismo dueño, que ofrece Maestría en Cirugía Estética”, explicó.Alcocer Varela añadió que la Diputación Permanente de la LXIV Legislatura de Veracruz hizo un exhorto a la Secretaría de Salud y Educación Federal y a la Fiscalía del Estado, para que investiguen estas instituciones por posible usurpación de profesión médica.“Esto está comunicado en referente el 30 de mayo y es una situación que prevalece y mientras no se cambie el sitio y de acuerdo con la Legislatura en el Estado no se va a poder intervenir desde el punto de vista federal a menos que otras autoridades así lo sugieren”.“Nosotros tenemos sustentado que precisamente que debido a estos 2 elementos no podemos revisar el RVOE mientras no corresponda a nivel federal”, añadió el titular de la Secretaría de Salud.Durante la conferencia se expuso que las cédulas son expedidas por la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y la Universidad referida ofrece cursar maestrías en 6 meses, cuando la especialidad en Cirugía Plástica es de 6 a 8 años adicionales a la carrera de Medicina.De acuerdo con la información presentada, las cédulas comenzaron a entregarse en el gobierno de Fidel Herrera y continuaron con Javier Duarte.Por su parte, el subsecretario Hugo López-Gatell Ramírez dijo que por la información presentada a través de medios de comunicación sobre este tema la COFEPRIS emitió un aviso de riesgo el 9 de junio por una red de clínicas de cirugía estética, en la que la mayoría de los participantes no tienen acreditaciones académicas y tampoco las propias clínicas.“Esta red de clínicas de cirugía estética de alta gama en términos de sus costos había permanecido irregular por varios años y quizá por más de un sexenio”, expuso.