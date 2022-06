AMLO urge a Marina sacar piedra balastro de Veracruz para Tren Maya

El presidente Andrés Manuel López Obrador apresuró al titular de la Secretaría de Marina a dar prioridad a la salida de la piedra balastro para el Tren Maya por el puerto de Veracruz.Cuestionado sobre si estaba enterado de algunas inconformidades de transportistas que aparentemente son obligados a trasladar la piedra por la ruta fiscal, lo que les representa hasta 8 horas de retraso por carga, el mandatario afirmó que se debe revisar dicha operación en el Puerto de Veracruz.López Obrador sostuvo que la importancia del balastro, cuyo proveedor principal es el estado de Veracruz, radica en que al ponerse por debajo de los rieles y durmientes del tren, le dará la velocidad que requiere el medio de transporte que se construye hacia el sur sureste del país.Recordó que el Tren Maya necesita de 5 millones de metros cúbicos de balastro en los mil 500 kilómetros que tendrá de extensión.“La gente seguramente no sabe porque son temas técnicos desconocidos. Esa piedra no se encuentra en todos lados; donde hay es por Los TuxtlaS. Por algo de aquí sacaban las piezas como Miguel Ángel sacaba el mármol de La Toscana, los olmecas sacaban sus piedras de aquí”, dijo.El Presidente enfatizó que para sacar el balastro de las minas veracruzanas se ha desplegado un operativo importante, que incluye la salida del mismo en grandes embarcaciones desde el puerto de Veracruz hasta el puerto Progreso en Yucatán.De ahí que solicitó al secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, que se dé prioridad a la salida del balastro a través del Puerto, pues es necesaria “una cantidad considerable”.López Obrador afirmó que todas las personas implicadas de una u otra forma en la construcción del Tren “se están portando muy bien” y se han comprometido con la terminación del Tren Maya, pese a que ha habido afectaciones al medio ambiente, que se combaten por la vía de amparo.El mandatario señaló que dichos amparos promovidos contra la obra, al no tener razón de ser y ser con fines políticos, están por resolverse.Finalmente, se refirió también al conflicto que viven los sindicatos de maniobristas y estibadores afectados por la requisa del puerto de Veracruz, indicando que la Secretaría de Gobernación intervendrá.