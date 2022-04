AMOTAC amenaza con una protesta más en carreteras de Veracruz y el país

La omisión en que incurre tanto el Gobierno Federal, como el de Veracruz para atender los problemas de transportistas y particulares en autopistas y carreteras del país, generó que la Alianza Mexicana de Organizaciones Transportistas (AMOTAC) amague con un paro nacional el próximo 31 de mayo y 1° de junio.AMOTAC pretende con ello paralizar autopistas y carreteras en todo el país, tiempo en el que no permitirán el paso de ningún vehículo, a fin de presionar la respuesta de las autoridades.El delegado de la Alianza, Valentín Romero Trujillo, entregó esta tarde un oficio al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, para recordarle su promesa de quitar la caseta de peaje de Fortín y la garantía a la seguridad en el tramo San Martín Texmelucan a Cosamaloapan y Acayucan, de lo cual tampoco han obtenido respuesta."Aprovechando el momento venimos a entregar al Gobernador del Estado un documento sobre una solicitud. Antier que estuvimos en una reunión en Querétaro con el líder nacional se acordó, pues no hemos tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno Federal ni del Estado", señaló.Al Gobierno no le interesa el pueblo mexicano, dijo, ya se llegó a un acuerdo se los hacemos saber porque no permitiremos que sigan golpeando en los costos de la canasta básica. Ya vieron cuánto subió más del 30 por ciento y no estamos de acuerdo.La inseguridad por otro lado, queremos que ponga ojos en el transporte mexicano y la ciudadanía, le estamos solicitando una reunión directamente con él porque no nos ha dado ninguna respuesta."Con el Gobernador estamos tratando la seguridad en carreteras, el tema de la caseta de Fortín, no quitamos el dedo del renglón, es un problema que tenemos todos, su promesa fue que le quitaría, además que las carreteras están en pésimas condiciones, pagamos muy caras las casetas y todo para que sigamos teniendo asaltos".Aunado a lo anterior, el líder transportista dijo que existen autoridades como Tránsito del Estado que cometen abusos y extorsiones en Poza Rica y otros municipios.De no tener respuesta del Gobernador de Veracruz, añadió, habrá una reacción, pues de antemano están pidiendo diálogo para mejorar la seguridad que es para todos no sólo para los transportistas.