AMOTAC buscará dialogar con autoridades ante aumento a costos de casetas

Debido a que consideran que los aumentos que se están dando en las casetas de peaje son más altos en este año que en anteriores, integrantes de la Asociación Mexicana de Organizaciones de Transportistas AC (AMOTAC) buscarán dialogar con las autoridades correspondientes por medio de su dirigente nacional, Rafael Ortiz Pacheco.Aldo Romero Lezama, delegado de la agrupación en la región de Orizaba, señaló en este año, en las casetas de la red de Capufe y concesionadas se está haciendo un ajuste del 5 al 7 por ciento, lo que está muy por encima de lo que se ha aumentado en otras ocasiones, lo que es injusto para los transportistas.Mencionó que a pesar de que cada vez se paga más en las casetas de peaje y que hay algunas que son demasiado caras, como la de Esperanza, Puebla, las carreteras están destrozadas.Consideró que, ya que hay un pago alto, al menos deberían estar en buenas condiciones, pero no es así, tampoco hay seguridad.Comentó que el delegado de la AMOTAC en otro estado hizo mención que, si los seis mil elementos de la Guardia Nacional que pusieron a cuidar el Metro estuvieran en carreteras, con que cada uno cuidara un kilómetro habría seguridad en seis mil kilómetros carreteros.Agregó que mientras los particulares reciben el beneficio de contar con grúa en caso de requerirla, ellos no reciben nada, a pesar de que pagan más del doble que los automovilistas, pues incluso les cobre miles de pesos por usar las rampas de emergencia, lo que es injusto.Comentó que los ciudadanos deben entender que si se llegan a manifestar con marchas lentas o bloqueos no es para afectarlos, sino porque buscan mejores condiciones para quienes circulan por carreteras.