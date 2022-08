AMOTAC denuncia extorsiones de policía municipal de Xalapa, SSP y empresa de grúas

Al acusar que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Municipal de Xalapa trabajan en contubernio con Grúas GATSA para extorsionarlos, integrantes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas A.C. (AMOTAC) bloquearon la carretera Xalapa-Banderilla a la altura de la colonia 21 de Marzo.En la movilización participaron, además de vehículos pesados, también choferes de taxis con sus unidades, exigiendo un alto a lo que consideran un abuso solapado por las autoridades.Al respecto, Marcelo Durán Mendoza, delegado estatal de la AMOTAC en la entidad sostuvo que la SSP “inventa” presuntas faltas cometidas supuestamente por los transportistas con el fin de tener elementos para detenerlos.Detalló que además de la multa administrativa que se les impone, los costos por el arrastre y aseguramiento del vehículo en el corralón se cobran hasta en 20 mil pesos, cuando las percepciones diarias no superan los mil pesos.“Es lo que nos inventan, que supuestamente traemos placas sobrepuestas y no es cierto, lo hemos comprobado”, precisó.Agregó que a la semana esta situación puede presentarse hasta en dos ocasiones y no descartó que la población en general esté sufriendo por este mismo proceder de los elementos.El delegado indicó que esta situación con las empresas de grúas se replica en diversas ciudades del norte, centro y sur de la entidad, sin embargo Grúas GATSA es la empresa que más ha afectado a los choferes de las unidades.Dijo que igualmente, la Policía Municipal de Emiliano Zapata ha empezado a adoptar las mismas prácticas extorsivas.Así, con diversas consignas en los vehículos, pidieron la intervención del alcalde Ricardo Ahued Bardahuil para que ponga orden entre los elementos municipales.La petición se extendió al gobernador Cuitláhuac García Jiménez para tomar cartas en el asunto por cuanto hace a la SSP.También comentaron que cuentan con videos y fotografías como pruebas de las extorsiones que ejercen los policías y el personal de las grúas.El bloqueo, que inició alrededor de las 7 de mañana, mantiene dos carriles cerrados en ambas aceras de la carretera, por lo que la circulación se mantiene lenta en la zona.En el lugar arribaron elementos de la Policía Vial para agilizar el flujo vehicular en la vialidad.