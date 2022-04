Amparan contra vinculación a proceso a esposo de Alcaldesa de Jamapa asesinada

El esposo de la alcaldesa de Jamapa asesinada, Florisel Ríos, obtuvo un amparo contra la vinculación a proceso decretada en su contra por su supuesta participación en los delitos de fraude y ejercicio indebido del servicio público, que lo mantiene en prisión desde enero de 2021.Fue el Juez Cuarto de Distrito en Veracruz quien determinó, al resolver el Juicio de Amparo 129/2021, que la vinculación a proceso emitida en contra de Fernando “N” no se encuentra debidamente fundada ni motivada, pues el Juez de Control no expuso las normas y razones que lo llevaron a considerar probada su posible intervención en los delitos de fraude y ejercicio indebido del servicio público. Lo anterior, de acuerdo con la resolución, dejó a Fernando “N” en un estado de incertidumbre e indefensión, pues no podría preparar debidamente su defensa. En consecuencia, ordenó dejar sin efectos la resolución anterior y dictar una nueva en la que se respeten los derechos humanos de Fernando “N”.Fernando “N”, quien se desempeñó como Presidente del DIF Municipal durante el gobierno de su esposa, Florisel Ríos, está acusado, junto con la extesorera municipal y el exdirector de Obras Públicas, de haber solicitado moches a 18 beneficiarios del programa social “Cuartos dormitorios”, implementado por el Ayuntamiento.Como se recordará, la extesorera de Jamapa, María Aurora Pérez, así como el exdirector de Obras Públicas, fueron detenidos por la Fiscalía General del Estado el 4 de noviembre de 2020.Apenas 7 días después de las detenciones, el 11 de noviembre de 2020, Florisel Ríos Delfín, alcaldesa perredista del municipio de Jamapa, fue hallada asesinada en la localidad de Ixcoalco, perteneciente a Medellín de Bravo, luego de que fuera secuestrada por un comando armado cuando salía de su domicilio.Posteriormente, el 25 de enero de 2021, fue detenido en Chihuahua Fernando “N”, esposo de la alcaldesa asesinada. Desde entonces, se encuentra en prisión.Apenas la semana pasada, María Aurora Pérez, extesorera de Jamapa, obtuvo un amparo en el que se ordenó su inmediata liberación, al considerar que la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva a la exfuncionaria fue arbitraria, al no existir circunstancias que justificaran privarla de su libertad para enfrentar el proceso penal que se instruye en su contra, por lo que ordenó su inmediata libertad después de un año y cinco meses de permanecer recluida en una cárcel estatal.