Amparo a Duarte contra cualquier orden de captura es un chiste: Abogado

Como “un chiste que se cuenta solo” calificó el abogado penalista, Rodolfo Reus Medina, la suspensión provisional que se le concedió al exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, en contra de cualquier orden de aprehensión, siempre y cuando no sea requerido por delitos que americen prisión preventiva oficiosa.Cabe recordar que Ruby Celia Castellanos Barradas, titular del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal, admitió a trámite la demanda de amparo que promovió el exgobernador veracruzano, en el que también solicitó la protección de la justicia federal contra cualquier orden de localización, comparecencia o reaprehensión.En ese sentido, el entrevistado vaticinó que esa suspensión provisional quedará sin efecto el viernes de esta semana, cuando se lleve a cabo la audiencia incidental, si es que no se difiere, toda vez que ya no existe ni pesa sobre Duarte de Ochoa ninguna nueva orden de aprehensión su contra ni reaprehensión.“Esa suspensión provisional no tiene ningún efecto; es un chiste que se cuenta sólo, es de los Amparos No Brain, como se le dice en Estados Unidos a estrategias legales similares”.Asimismo, de acuerdo con la resolución de la jueza, el exmandatario estatal debe garantizar 28 mil pesos para que la suspensión provisional quede firme, de lo contrario se revocará.La celebración de la audiencia incidental, donde resolverá si concede la suspensión definitiva se programó para el próximo 18 de noviembre; mientras que el 16 de diciembre se realizará la audiencia constitucional para determinar si otorga el amparo al ex gobernador.