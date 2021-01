Amplía OPLE el plazo de la convocatoria para integrar Consejos Municipales

El Consejo General del Organismo Público Local (OPLE) de Veracruz, amplió la fecha límite para registrarse en la convocatoria para integrar los 212 Consejos Municipales que se instalarán como parte de la organización de los comicios del 6 de junio.Lo anterior derivado a que en varios municipios no se cuenta con la cantidad de aspirantes mínima para llevar a cabo el proceso de selección de los funcionarios que deberán rendir protesta el 10 de marzo.La fecha original de conclusión del periodo de registro vencía mañana 10 de enero, por lo que con la modificación el plazo se prorrogó una semana más, para fenecer el 18 de enero.Además de cambiar esta fecha, el Consejo General del OPLE avaló el cambio del día en que los aspirantes presentarán el examen de conocimientos, es decir, ya no será el 16 de enero, sino el 23 de enero.Durante la sesión celebrada la noche de viernes, se aclaró que los plazos para la convocatoria de los Consejos Distritales no se modifican, por lo que el plazo de registro cierra el 12 de enero y el examen será el 16 de enero.Cabe recordar que el ente comicial aprobó que sea la Universidad Veracruzana (UV), la encargada de aplicar la prueba de conocimiento a los aspirantes a integrar los órganos desconcentrados.El consejero presidente del OPLE, Alejandro Bonilla Bonilla, dijo que al ampliar el periodo de registro se lograr que más personas se registren y con ello, tener más cantidad de perfiles de los cuales escoger a los mejores para dichos consejos.Reconoció que la anulación de la Reforma Electoral, que había eliminado los consejos municipales, retrasó los trabajos del organismo, aunque destacó que estos se han ido emparejando rápidamente.“Creo que vamos bien en todos los tiempos y plazos y vamos a seguir trabajando fuertemente con los representantes de los partidos”, aseguró.Por su parte, su homólogo Juan Manuel Vázquez Barajas dijo que esta decisión ayudará a tener consejos municipales fortalecidos para la organización del proceso electoral local en Veracruz; considerando los problemas que ha generado la pandemia de COVID-19 en la limitación de la vida pública.El consejero Roberto López Pérez resaltó que la participación de los veracruzanos en ambas convocatorias superó “con creces” la registrada en años anteriores con 10 mil 789 aspirantes, de los cuales 7 mil 479 corresponden a los que desean ser parte de los 212 consejos municipales.Su compañero, Quintín Antar Dovarganes Escandón, agradeció a los medios de comunicación que permitieron la difusión de las convocatorias y también, el trabajo que se realizó en las redes sociales.Las representaciones de los partidos políticos exigieron al órgano electoral que se enfatice la difusión de la convocatoria en aquellos municipios donde se requiere mayor cantidad de aspirantes, de tal manera que no existan problemas en la integración de los órganos desconcentrados.El director Ejecutivo de Organización Electoral del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz, Gerardo Báez Acosta, dio a conocer que en 134 municipios no se cuenta con el mínimo de aspirantes necesarios para integrar igual número de consejos municipales.Durante la sesión de la Comisión Permanente de Capacitación y Organización Electoral, celebrada la noche de este sábado, expuso la necesidad de ampliar el periodo de registro de los interesados en formar parte de dichos entes desconcentrados.“En 134 municipios actualmente no tenemos el número mínimo de aspirantes para la etapa de entrevista, y como consecuencia de esto no se cuenta con el mínimo para la integración de los consejos municipales”, expresó durante participación.Báez Acosta detalló que con corte de las 18:30 horas de este sábado, se contabilizaban en total 10 mil 714 aspirantes inscritos, de los cuales 3 mil 293 se registraron para los consejos distritales y 7 mil 421 para los municipales.Acotó que en el caso de los consejos distritales, la cantidad de inscritos ya superó el mínimo necesario para la integración y la etapa de entrevistas, por lo que en este caso no se consideró necesario ampliar la fecha para el registro de más aspirantes, la cual vence el próximo 12 de enero.El funcionario electoral destacó que las convocatorias fueron traducidas a las lenguas indígenas Náhuatl de la Huasteca, Náhuatl del Norte, Náhuatl de la Sierra de Zongolica, Náhuatl del Sur, Totonaca del Norte, Totonaca de la Costa, Popoluca de Olutla; con la finalidad de que los integrantes de los pueblos originarios del estado se interesaran en participar.Cabe recordar que los 212 consejos municipales deben integrarse y rendir protesta el próximo 10 de marzo, mismos que tendrán entre ocho y seis integrantes.En el caso de 55, cuyas demarcaciones contarán el día de la jornada con más de 50 casillas instaladas, la integración se dará por un presidente, cuatro consejeros, un secretario, un vocal de Organización Electoral y uno de Capacitación Electoral; siendo en total 440 las oportunidades laborales disponibles.En los 157 restantes, que tendrán menos de 50 centros de votación, la integración incluirá sólo dos consejeros, para sumar en total 942 vacantes.La convocatoria refiere que podrán participar todos los ciudadanos en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, que radiquen o sean vecinos del municipio de que se trate el órgano desconcentrado.Para ello, los interesados deberán acreditar su nacionalidad mexicana, tener más de 23 años cumplidos al día de la designación; saber leer y escribir; estar inscritos en el Registro Federal de Electores (RFE); no haber ocupado un cargo de elección popular en los cinco años anteriores, ni desempeñar o haber desempeñado cargos de dirigencia nacional, estatal o municipal de patrios por políticos en los últimos cinco años.Además, se lee en los requisitos que estarán impedidos de participar quienes hayan sido candidatos o representantes de partidos en los tres años anteriores; haber sido condenados por delitos dolosos; ser ministros de cultos religiosos o ser servidores públicos en los tres órdenes de gobierno.Cabe mencionar que los aspirantes a los consejos municipales podrán registrarse en la página web de OPLE http://oplever.org.mx , donde encontrarán la información detalla sobre los requisitos y cualquier duda la podrá consultar a través del número 2281410330, ext.130, de las oficinas centrales en Xalapa.