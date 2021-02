Ampliación de plazo para recabar firmas es insuficiente: aspirante independiente por Xalapa

El aspirante a la candidatura independiente para la Alcaldía de Xalapa, Agustín Arcos Gamboa, definió la ampliación de seis días del plazo para recabar los apoyos ciudadanos como adecuada, pero insuficiente, por lo que adelantó que acudirá a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para buscar que sus magistrados maximicen aún más sus derechos.



Y es que explicó que la pretensión de él y los demás que se inconformaron ante el Tribunal Electoral de Veracruzano (TEV), incluía también la solicitud para que se les permitiera recabar los respaldos sin necesidad de que las personas se quitaran las caretas o cubrebocas al momento de tomarles las fotografías, lo cual no les fue concedido.



“A nosotros nos parece adecuado (la ampliación); sin embargo, es insuficiente en el sentido que la solicitud no iba únicamente relacionada con la temporalidad, sino también iba en el sentido de que las personas no se tuvieran que quitar el cubrebocas para la fotografía; nosotros hemos tenido muchos problemas”, comentó.



Arcos Gamboa sostuvo que ello se debe a que muchos de los apoyos que han recibido, se encuentran en análisis en la mesa de control que estableció el Organismo Público Local Electoral (OPLE), debido a inconsistencias principalmente relacionadas a que los ciudadanos portaban mascarillas.



“Tenemos entre 500 y 700 firmas en mesa de control porque las personas tienen puesto el cubrebocas, y en algunos casos también hay negativa en tomar la fotografía porque hay temor en general, porque ha habido en procesos anteriores, el uso de sus datos personales de forma incorrecta”, precisó.



El aspirante reiteró que la determinación del TEV de darles seis días más es “sensata”, aunque les hubiese beneficiado más que hubiese sido el mes que originalmente pidieron al OPLE y que se hubiese quitado la obligatoriedad de la fotografía sin cubrebocas.



“Tenemos que acercar el dispositivo móvil a menos de 40 centímetros del rostro de los ciudadanos y eso sin cubrebocas expone a quien esté recabando las firmas, y a las personas que nos están dando su apoyo, pero estamos trabajando en un recurso legal para impugnar esa decisión ante la Sala Xalapa del TEPJF”, comentó.



Si bien reconoció que cuando se registraron en la convocatoria, sabían el reto mayúsculo que significaba cumplir con la obtención de los respaldos en el contexto del COVID-19, apuntó que el comportamiento de la pandemia en la capital del Estado les ha dificultado aún más cumplir con esta tarea.



“En el mes de enero -en Xalapa- todavía estábamos en un semáforo naranja, incluso el municipio llegó a estar en un momento en amarillo; sin embargo, hubo un repunte en los casos muy fuertes que tuvo que ver con las fiestas decembrinas, y eso derivó en restricciones de movilidad (…) en ese marco nosotros consideramos prudente la solicitud de la ampliación del término al OPLE, pero tuvimos una negativa”, recordó.



Sobre el uso de la aplicación del Instituto Nacional Electoral (INE), señaló que ha presentado fallas, sobre todo en el apartado donde los ciudadanos pueden brindar su apoyo directamente desde su celular. “Tiene muchos errores, hemos recibidos notificación de amigos que han intentado hacer el proceso varias veces y no se los permite”.



Además, sostuvo que existe una barrera de conectividad porque muchas personas no tienen acceso a Internet, o de dificultad tecnológica entre las personas adultas mayores al no saber cómo utilizar la plataforma en sus teléfonos.



“Consideramos que la aplicación es una buena medida para transparentar el proceso, pero en el contexto en el que estamos viviendo de pandemia, no nos parece del todo adecuado; sobre todo, por la barrera tecnológica y que muchos no tienen la habilidad para utilizar el celular. Eso ha sido complejo y como toda aplicación falla, se reinicia”, ahondó.



Agustín Arcos reconoció que la desinformación y el temor de un mal uso de los datos personales, hace que las personas sean renuentes a brindarles el apoyo; además, desde su punto de vista, ha faltado que el OPLE lleve a cabo una campaña informativa más intensa para que no exista miedo de darles el respaldo.



“La gente desconfía, el comentario es reiterativo de que ya nos están dando la credencial, además es un punto de contagio si la credencial no está debidamente desinfectada; luego debemos tomarles una fotografía sin cubrebocas, y por último darles el celular para que firmen”, explicó.



El interesado en contender por el Ayuntamiento capitalino sin el respaldo de un partido político aseguró que seguirá recabando las firmas hasta el 28 de febrero que vence el plazo, aunque reafirmó que el Nuevo Coronavirus les ha impactado negativamente en esta tarea y aún más el establecimiento de “requisitos excesivos” como la fotografía sin mascarillas.