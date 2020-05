Ampliamos el plazo para que niños y niñas participen en el premio de las tabletas

Debido al escaso margen de tiempo que se dio en la convocatoria para que niños y niñas participen con sus canciones en video, son muy pocos los videos que nos han llegado dentro del plazo que se termina a la media noche de este martes 5 de mayo, razón por la cual se amplía el plazo para que puedan enviarnos sus participaciones desde hoy y hasta el viernes 22 de mayo a las 24:00 horas.El objetivo de esta convocatoria es que se organicen en el seno de las familias y tengan un motivo más de convivencia en esta cuarentena para que niños y niñas de hasta 10 años de edad, graben un video en que canten y actúen con su canción favorita y lo envíen para que nuestros lectores voten en Facebook por el video que más les guste y los niños y niñas que logren más “likes”, serán premiados con tabletas que les sean útiles para su escuela o disfrute de las aplicaciones, mismas que les serán enviadas a sus domicilios a los ganadores.Por lo tanto, se modifican las fechas de la convocatoria original, conservando los mismos requisitos ya anunciados y queda en los siguientes términos:1.- Pueden enviar a través de Internet los videos de niños y niñas de cualquier municipio del estado de Veracruz, a partir de la aparición de esta invitación y hasta las 24 horas del viernes 22 de mayo.2.- El límite son 10 años de edad cumplidos al 30 de abril de 2020 o anteriores. Si resultara un ganador que su cumpleaños sobrepase esa fecha, no se entregará el regalo y se le asignará a quien ocupe el siguiente récord de likes.3.- El lunes 25 de mayo serán publicados todos los videos, que aparecerán en el orden en que fueron recibidos en el correo electrónico o a través de las redes sociales de alcalorpolitico.com y de TeleClic.TV.4.- Los videos permanecerán en Internet hasta el viernes 29 de mayo a las 24 horas, límite para la votación de los interesados.5.- La participación en el video será individual, no grupal, aunque puede tener apoyo de más familiares con algún instrumento musical.6.- No se trata de un concurso de canto o entonación, sino que quienes voten podrán hacerlo por quien les resulte más simpático, mejor presentado, con mejor actuación o creatividad.7.- Al momento de enviar sus videos deberán anotar nombre del o la participante, fecha de nacimiento, nombre del canto o canción a interpretar, así como su domicilio familiar.8.- Sólo podrán participar con canciones en español o en alguna de las lenguas autóctonas. No se admitirán interpretaciones en idiomas extranjeros.9.- Se otorgarán 4 regalos en total. Una tableta para el niño que logre el mayor número de likes y otra para la niña con la mayor cantidad de likes. Otras 2 tabletas de modelo diferente se otorgarán a quienes se coloquen en la segunda posición, en cada uno de los sexos.Debido a que la votación es pública, no se admitirá reclamación, a menos que quienes obtengan las mejores cifras de likes, infrinjan alguna de las especificaciones que se han anotado en esta convocatoria.10.- Los premios a los ganadores se anunciarán el domingo 31 de mayo y al día siguiente se colocarán en una agencia de envíos que se dará a conocer a quienes los recibirán, por vía correo electrónico o por la red social que hubieren enviado su video.Para duda o comentario puede contactarnos en las páginas oficiales de Facebook de Al Calor Político y Teleclic.TV, donde se publicarán los videos.Cualquier duda o circunstancia no prevista, será resuelta a criterio de los directivos de Alcalorpolitico.com y de TeleClic.TV