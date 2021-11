Amplían ruta urbana Central-Dunas, en Coatzacoalcos

La ruta urbana Central-Dunas fue modificada para ampliar su cobertura y circular por la avenida Abraham Zabludovsky y las colonias Santa Isabel, Santa Rosa, Playeros y Nuevo Morelos en Coatzacoalcos.Así lo confirmó el líder transportista Secundino Reynaga Romero, quien mencionó que anteriormente esta ruta iba por Dunas, tomaba la carretera a Barrillas, salía a avenida Universidad y doblaba en Nuño de Balboa hacia Juan Osorio, ahora se modificó para dar servicio por la nueva Ruta de Abraham Zabludovsky y salir hacia La Alameda.Es por ello que el autobús, tras circular por avenida Universidad, ya no llegará hasta Nuño de Balboa, sino que cortará circulación en Avestruces de la colonia Santa Isabel III etapa, para posteriormente salir en el cruce de Golfo de México de Santa Isabel IV y Abraham Zabludovsky.Actualmente son 10 los camiones que harán la ruta Central-Dunas."Hay algunas colonias que están solicitando la reincorporación del transporte entonces al carecer de unidades y al no haber tanta movilidad lo que hicimos fue modificar rutas. Se están haciendo modificaciones como se hizo en la San Silverio para atender a Peloteros, conforme veamos más movilidad entrarán más unidades", dijo.Explicó que esto no deja en el abandono el tránsito de urbanos por la calle Nuño de Balboa, sino que la Central-Dunas se adecuó para darle servicio a quienes no tenían ruta urbana.Lo anterior da oportunidad a algunos sectores de tener mejor movilidad pero también a los chóferes de tener más ingresos."Son vías de circulación que se abrieron con calidad nueva y ahora sólo nos toca cuidarlas para que no inunden, no tirar basura y así conservarlas", sostuvo.Expuso que aunque el año ha sido difícil, la oportunidad de tener empleo y nuevas rutas que recorrer es importante para que siga habiendo flujo de dinero.El transportista recordó que varias rutas fueron suspendidas en el marco de la crisis de salud mundial, por lo que esta oportunidad sin duda abre puertas para los sectores.