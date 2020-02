Analizan opciones para reubicar a tianguistas del Deportivo Colón

El subdirector de Comercio, Guilebaldo Flores Lomán, dio a conocer que se han analizado dos propuestas para reubicar a los vendedores del tianguis que se coloca en el Parque Deportivo Colón.



"Se han analizado dos terrenos buscando viabilidad para que se reubicar y por el momento, desde del mes de enero, lo que se ha logrado es reducir el uso de las calles. Hay propuestas en la zona de la salida hacia Banderilla y la otra es la posibilidad de incluirlos en algunas de las plazas que ya están establecidas como el mercado Leyzegui".



Ante esta posible reubicación, informó que han tenido reuniones con los líderes (aunque) no con la totalidad de los comerciantes



"Obviamente, ellos como vendedores no quieren moverse de una zona que les representa un mayor beneficio. El poder adquisitivo que hay aquí en la zona, es mayor que en otro lugar", expuso.



Asimismo, reiteró que en las calles donde actualmente se lleva a cabo la rehabilitación, como en Revolución, no sé permitirá la colocación de vendedores ambulantes.



"Lo teníamos en la calle Revolución y en la calle Allende; ya no se les va a permitir que sigan vendiendo ahí. El diseño que tienen las obras, que tienen banquetas más anchas para rescatar el paso peatonal, resulta un ‘caramelo’ para los ambulantes, ahí quisieran instalarse muchos. Estamos trabajando para poder acomodar a varios vendedores".



En ese sentido, mencionó que los locatarios del mercado Jáuregui, han solicitado al Ayuntamiento despejar de comerciantes irregulares las banquetas aledañas al mismo.