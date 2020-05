Analizan suspender en julio fiesta de Santa María Magdalena, en Xico

La fiesta de Xico en honor a Santa María Magdalena, la cual se celebra en el mes de julio, podría ser suspendida debido al comportamiento de la pandemia en el Estado, informó el regidor primero, Eduardo Pozos Pérez.



“En próximas fechas daremos a conocer la postura del Ayuntamiento entorno a la fiesta pero es muy probable que se suspenda, dependerá de las indicaciones del Gobierno Federal y Estatal”, acotó.



Y es que indicó que se trata de una fiesta internacional que aglomera a miles de visitantes cada año, además de que se requieren varios meses de anticipación para su organización y es un tema que por el momento el Cabildo xiqueño no ha tocado, pues ya se prevé la cancelación de este festejo.



“Nuestra fiesta es internacional, viene gente no sólo del país sino de otros países y queremos ser muy responsables pero ya se tocó el tema y de seguir así las cosas, se va a cancelar la fiesta de julio, casi es un hecho, a menos que pase otra cosa”.



vEstamos a expensas de lo que vaya dictaminando día con día el Gobierno Federal y Estatal pero por la información que se está dando, que en Veracruz el Gobernador informó que muy probablemente se van a extender las acciones, creo que Xico no es la excepción, Xico aún no tiene casos positivos pero colinda con municipios que sí lo tienen, como Coatepec y Ayahualulco”, acotó.



Señaló que tal determinación dependerá de las indicaciones y recomendaciones del Gobierno Federal y Estatal que se están proporcionando diariamente, no obstante, recalcó que la “xiqueñada” es una fiesta de grandes dimensiones, razón por la cual el Cabildo debe anteponer la salud.



“Es preocupante, están creciendo mucho los contagios y con una fiesta como la que tenemos nosotros, no queremos ni pensar lo que pudiera suceder. Queremos prever todo porque hay mayordomos y personas que participan activamente en las fiestas, se preparan con muchos meses de anticipación, creo que es urgente tomar nosotros ya la decisión de acuerdo a lo que tenemos para evitar que haya afectaciones mayores en el tema de salud pero también en el tema económico”, comentó.



Abundó que en años anteriores y a estas alturas, la autoridad municipal ya estaría analizando la logística del evento, sin embargo, aseveró que no es así, por lo que si en algunas semanas pudiera registrarse en la entidad veracruzana un panorama más alentador con la pandemia, tampoco podría retomarse la organización del festejo patronal, pues los tiempos no lo permitirían.



“Con muchos meses de anticipación se va viendo, ya tendríamos que estar viendo la logística y se ha postergado por la pandemia, el tema prácticamente no se ha tocado, más que la posible cancelación pero de que estemos viendo la organización de algunos eventos o estando en pláticas con empresarios para los espectáculos artísticos no, eso está suspendido ahorita. Y con el paso de los días será muy complicado, apresurado, yo creo que no va a haber fiesta”, destacó.



Asimismo, lamentó que esta decisión afecte al municipio con vocación turística y a los pobladores que año con año se benefician de esta fiesta, pues de acuerdo al Edil, deja una “gran” derrama económica.



“Hubo pérdidas en Semana Santa y en todos los últimos festejos, la fiestas son millones de pesos de derrama económica, es complicada la situación. Lo que nos ha ayudado de alguna manera son los apoyos y programas federales y estatales, aunque es poco pero en algo ayudan”, explicó.