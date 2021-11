Animalista huye de Veracruz; extorsionador amenaza asesinarla o a su hija

La rescatista y animalista independiente Nazareth “N” lanzó un llamado de ayuda al ser intimidada mediante amenazas que ponen en riesgo la vida de su familia. Le exigen una cantidad de dinero para evitar que maten a su pequeña hija, por lo que tuvo que huir del Estado dejando atrás a más de 100 canes rescatados, 14 de ellos con enfermedades que requieren tratamiento y cirugía veterinaria.La mujer explicó que si bien es de escasos recursos, ha logrado costear la alimentación y cuidado de los animales que rescata con donaciones de la población altruista. Sin embargo, el pasado martes 2 de noviembre recibió una llamada del número 271 193 63 24 donde la persona que hablaba le dijo que si no pagaba 20 mil pesos le pasaría algo a ella o a su hija de 5 años.Aterrada, la mujer acudió al Ayuntamiento de Mendoza en busca de ayuda, donde le dijeron que no había que temer pues se trataba únicamente de amenazas sin fundamento.No obstante, las llamadas siguieron y le explicaron que si no entregaba la cantidad exigida matarían a su niña, por lo que la mujer, para quien resulta muy complicado reunir el dinero, acudió a Veracruz en busca de auxilio, aunque “ninguna autoridad me quiso atender, no me quisieron recibir mi denuncia, fui a Xalapa y lo mismo, nadie de la Fiscalía del Estado de Veracruz me quiso atender y recibir mi denuncia”, dijo.Debido a ello, se trasladó a la Ciudad de México y acudió a la FGR y la SEIDO, en donde "sí me atendieron muy bien, me escucharon unos abogados de la oficina del licenciado Alejandro Gertz Manero, el Fiscal general de la República y puse mi denuncia pero me dijeron que van a tardar como un mes en intervenir. Porque la FGR batalla mucho con las autoridades de Veracruz porque muchos funcionarios del Gobierno del Estado están coludidos con los delincuentes", comentó la rescatista.Fuera de Veracruz, comentó que tiene miedo de regresar a su ciudad, por lo que permanecerá lejos por tiempo indefinido pero se dice triste ante la ausencia de sus animalitos, así que lanzó un llamado a la sociedad para que adopten a alguno de los 104 perros resguardados en su terreno.