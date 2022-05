Animalistas denuncian daño ecológico por construcción de centro comercial en Xalapa

La asociación Regalemos Un Paraíso AC (R1P) dio a conocer que interpusieron una denuncia contra la empresa propietaria del Centro Comercial Imperial las Ánimas por daño ecológico.La integrante de la asociación, Alexa Ochoa, expuso que en recientes días recibieron una queja acerca del Centro Comercial Imperial las Ánimas, plaza que se está construyendo en el Bulevar Europa, en la zona de las Ánimas, así como también un ejemplar de tlacuache (didelphis marsupialis), el cual presentaba lesiones en mandíbula, cráneo y caja torácica.Añadió que dichas afectaciones fueron provocadas por atropellamiento en el Bulevar mencionado a la altura del centro comercial, lamentó que el animal falleció minutos después de ser recibido.Comentó que así como éste, ya suman varios reportes levantados de dicha zona en la que diversas especies están siendo desplazadas y afectadas por la circulación vehicular o la fauna feral."La fauna silvestre está siendo desplazada, viven como refugiados en sitios que también son su hogar. Se desplazan con temores, exponiéndose a riesgos no naturales para ellos como atropellamientos o depredación por fauna feral", dijo."¿Es necesario otro centro comercial? ¿Es tan urgente que vale la pena sacrificar a nuestra biodiversidad?", expresó la activista, ya que existen otros centros comerciales cerca de donde se está edificado éste, por lo que no parece viable su construcción.Los centros comerciales cercanos son: Ánimas a 2.8 kilómetro, 7 minutos en auto; Calabria y Ankara a 1.9 kilómetro, 4 minutos en auto ; Plaza Montemagno a 900 metros, 3 minutos en auto y Plaza Américas a 3.8 kilómetro, 8 minutos en auto.En este aspecto, demandaron a las autoridades ambientales tomar cartas en el asunto y que la empresa declare en el manifiesto de impacto ambiental (MIA), así como de informar los planes que llevarán a cabo para solucionar las afectaciones ambientales.Del mismo modo, invitó a la población en general a sumarse a esta causa y asistir a protesta este sábado 14 de mayo a las 10 de la mañana, donde se procederá a hacer una clausura simbólica de esta obra.El presidente de la asociación, Rafael Bravo, informó que dentro de los ejemplares qué han recibido incluso desde al año pasado, se encuentran zorros, armadillos, mapaches, tlacuaches, cacomixtles, puercoespines enanos arborícolas, tapacaminos."Es un sin fin de ejemplares los que se dan, hay que tener en consideración que es una zona de transición, está en Xalapa pero ya es una zona más calurosa en comparación hacia acá (centro de Xalapa)", agregó.Por último, explicó que algunas especies como las víboras son las más afectadas, pues mueren atropelladas y no logran ser salvadas.