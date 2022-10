Anomalías financieras en organismos operadores de agua suman 85 mdp

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, en 14 entidades paramunicipales operadoras del servicio de agua potable existe un presunto daño patrimonial por 85 millones 908 mil 477.93 pesos.Las mayores irregularidades financieras las presenta el Instituto Metropolitano del Agua (IMA) del puerto de Veracruz, que fue observado con un presunto daño patrimonial de 42 millones 594 mil 032.82 pesos, en el que el exalcalde panista Fernando Yunes Márquez era el presidente del Órgano de Gobierno.En la CMAS Coatzacoalcos se detectaron irregularidades por 21 millones 273 mil 796.83 pesos; en la Fortín, 7 millones 479 mil 944.71 pesos; y en la de Lerdo de Tejada, por 4 millones 415 mil 263.89 pesos.La Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa resultó con observaciones por 3 millones 409 mil 615.82 pesos; la de Coatepec por 3 millones 756 mil 295.45 pesos; y en el Hidrosistema de Córdoba hay un millón 500 mil 871.80 pesos observadosLa CMAS Banderilla tiene un presunto daño patrimonial de 152 mil 947.51 pesos; la de Emiliano Zapata de 39 mil 856.36 pesos; la de Huatusco tiene una observación por 207 mil 702.14 pesos; la de La Antigua, 99 mil 840.20 pesos; la de Naolinco, 153 mil 879.66 pesos; y la de San Andrés Tuxtla, 195 mil 170.78 pesos; y en la de Tierra Blanca por 629 mil 259.96 pesos.En el caso del IMA del puerto de Veracruz, las auditorías del ORFIS detectaron obras sin la validación de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). Además, obras ejecutadas de forma irregular, pagos en exceso por conceptos del servicio no ejecutados, falta de permisos emitidos por las dependencias normativas, y obras retrasadas.En lo que respecta a la CMAS Xalapa, se detectaron pagos por concepto de anticipo a contratista por obras públicas a corto plazo que no fueron recuperados o amortizados. Así como retenciones por 361 mil 101.28 pesos del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) que no fueron depositas a las cuentas de ambas autoridades.También hubo erogaciones por 121 mil 916 pesos para la compra de 50 garrafas de gel antibacterial y 70 mil cubrebocas para enfrentar la pandemia del COVID-19; sin embargo, no se presentó evidencia del diseño de un mecanismo de aplicación, por lo que los pagos efectuados no se encuentran debidamente justificados.Asimismo, se detectaron pagos de 408 mil 888.40 pesos por concepto de servicios profesionales, sin embargo, no se presentó la evidencia de los trabajos realizados y de que éstos fueron recibidos de conformidad por las autoridades correspondientes.La CMAS Xalapa hizo una erogación de 2 millones 444 mil 746.14 pesos por un Convenio de Colaboración firmado entre los Gobiernos de los estados de Puebla y Veracruz, con fecha 30 de septiembre de 2021, para ser destinados exclusivamente para concluir la “obra de captación y línea de conducción del manantial Cerro Gordo del Sistema Múltiple de Agua Potable Tozihuic”, sin embargo, se desconoce el cumplimiento del convenio en la entrega de los materiales a las autoridades correspondientes.