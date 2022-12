Ante anomalías, auditarán Fideicomiso para Tratamiento del Alto Río Blanco

El mandatario estatal puntualizó que están teniendo las sesiones formales del comité técnico del FIRIOB y con las empresas están llegando a acuerdos, pues insistió que el próximo abril del 2023 entra en vigor la NOM 001 /SEMARNAT/2021

"Queremos entre todos cumplir, estamos poniéndonos la pila. Estamos aprovechando una evaluación de cómo se estaba llevando al cabo el tratamiento de las aguas residuale tanto de las industrias como de los municipios y vamos bien".





No descartó que se vaya a pedir una extensión para cumplir con esa nueva norma, pues todavía faltan aspectos de atender.



"Vamos hacer una valoración porque debemos tener el proyecto ejecutivo, la valoración para cumplir la normatividad".

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que se auditará a la pasada Dirección del Fideicomiso del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB) pues no había transparencia en el manejo de recursos y si hubo desvíos, se procederá.De acuerdo al mandatario, el exdirector dicho Fideicomiso, Alberto Rubio Pimentel, “no nos proporcionaba la información”.“Cuando tengamos estos pasos que estamos dando de auditorías, informes técnicos, de valoraciones, les vamos a informar cómo se llevará el proyecto ejecutivo la nueva intervención que se haría en la planta”, dijo.Sostuvo que las aportaciones que hacían las empresas y municipios no eran transparentes.“Y eso nos llama la atención de que consideramos que no es lo mejor trabajar estos temas a través de un Fideicomiso porque no trasparentan”.Añadió que la empresa que estaba manejando la operación de la planta de tratamiento no lo hacía con transparencia.Este viernes, el Gobernador se reunió con autoridades municipales y el director del FIRIOB, Edgar Cruz Carmona , acordándose una auditoría formal porque se reunirán este mismo mes para tratar el cumplimiento de la nueva norma que exige SEMARNAT a partir de abril del 2023.Indicó que dentro de 15 días se va a determinar quien hará la auditoría."Va en dos sentidos: técnica, administrativa- financiera y si se encuentran desvíos se va sancionar a la empresa que tiene la planta de tratamientos y, a quien estuvo como director"