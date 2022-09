Ante asesinato de Subdirectora, condenan empresarias violencia en Xalapa

Ante el cuestionamiento sobre la seguridad que existe en Xalapa tras el asesinato de la subdirectora de la primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, Patricia Ortiz Valdez, de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Xalapa, señaló que no pueden emitir un juicio al desconocer la situación en la que ocurrieron los hechos."Nosotras no podemos emitir un juicio porque desconocemos cuál fue el motivo y la acción de este evento, fue la semana cuando nosotras nos encontrábamos en la Ciudad de México recibiendo los premios. Sin menospreciar la situación de todas las mujeres que vivimos día a día en cuestión de violencia y discriminación, al contrario, nos postulamos por una imagen y una posición en la que se escuche a las mujeres”, declaró.Esto tras el evento de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias (AMEXME) en el que fueron reconocidas por su trayectoria las asociadas en el módulo de Xalapa; Blanca Vera Argüelles, Silvia Martínez Ortega, la contadora Irma Alicia Ruiz Martínez y Ruth María Rodríguez.Asimismo, Ortiz Valdez reiteró, “la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias siempre está en contacto con las autoridades a nivel local, municipal, de manera estatal y federal. Nos postulamos en contra de los hechos violentos más no podemos dar una postura de inclinación a favor o en contra porque desconocemos cuáles fueron los motivos. Sí pedimos a las autoridades que esclarezcan este aspecto, el licenciado Ahued ya lo mencionó, que se van a dar todas las medidas necesarias para que se llegue al fondo de la situación”.Blanca Vera, compartió que su galardón fue por su trayectoria, “mi trayectoria en la asociación ha sido desde hace 20 años sin dejar un día de trabajar para cada una de las mujeres, empoderarlas a nivel empresarial, personal y social. Muchas mujeres tienen miedo de crecer”.Dentro de la asociación pertenecen 35 empresarias afiliadas en Xalapa y más de 6 mil mujeres empresarias a nivel nacional, generando más de 60 mil empleos.La asociada Marisa Trillo informó que la finalidad de la asociación es apoyar a las mujeres; “lo que nos interesa es fortalecer a las mujeres por medio de capacitaciones, inducción, acompañamiento desde las empresarias, hemos tenido casos de éxito muy importantes en Xalapa de las que han empezado con un emprendimiento y han logrado formar una empresa. Nuestra función es fortalecer a la mujer, para que cualquier mujer que requiera apoyo o hasta recursos para inversión estamos abiertas, no podemos permitir que el miedo nos paralice, debemos hacer unión para exigir a las autoridades que hagan su trabajo y nosotros desde nuestra trinchera seguir trabajando, generando trabajo y fortaleciendo a la mujer”.Asimismo, dijo que existen varios casos a nivel nacional de mujeres empresarias que han sido extorsionadas, pero resaltó que no desisten.Las empresarias de Xalapa instaron a las mujeres emprendedoras a acercarse a la asociación para llegar a ser empresarias y tener la formalidad de sus emprendimientos.