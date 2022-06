Ante cambio climático, a Veracruz le urge inventario de sus gases invernadero

El director de Cambio Climático de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Fernando Ramírez Ramírez, reveló que hasta el momento Veracruz carece de un inventario de gases de efecto invernadero (GEI), lo que dificulta establecer acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático.Al intervenir en la sesión ordinaria del Consejo Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático, dijo que los últimos registros datan de 2004 a 2008 y fue elaborado por la Universidad Veracruzana (UV)."En el Estado de Veracruz no contamos con un inventario reciente y actualizado. El último de estos inventarios lo realizó la UV y data de 2004 a 2008, y solamente contempla algunos aspectos de las emisiones, pero no todas ellas. Requerimos que ese inventario se realice pronto, para poder definir muchas de las políticas públicas en esta materia", manifiestó.Ramírez Ramírez expuso la necesidad de que Veracruz se prepare para los escenarios climáticos del futuro inmediato y a largo plazo, señalando que los ciclones tropicales han sido los eventos metereológicos con mayor recurrencia en el Estado en el periodo 1950 a 2021.Reiteró que entre las acciones prioritarias están las de actualizar el Inventarlo de gases de Efecto Invernadero del Estado de Veracruz; elaborar la Estrategia Estatal de Mitigación y Adaptación ante los efectos del Cambio Climático.Además, añadió, es primordial concluir el proceso legislativo para actualizar y promulgar la Reforma de la Ley 878 y promover la elaboración de los Atlas de Riesgos Municipales y actualizar los 36 existentes.Adicionalmente, comentó que se requiere implementar un sistema de monitoreo de los cambios en los ecosistemas y biodiversidad del Estado (Plataforma I-Gamma de CONABIO-INECOL); y establecer políticas para reducir las altas tasas de deforestación de restauración y reforestación, protección forestal y vigilancia sobre cambios de uso del suelo.Por otro lado, adicionó, se necesita fortalecer el manejo de las Áreas Naturales Protegidas estatales, contando con directores, personal para su administración y presupuesto operativo; y el establecimiento de nuevas áreas naturales protegidas.El funcionario de la SEDEMA señaló que también se debe implementar el programa de educación sobre Cambio Climático en todos los niveles educativos, y dirigido a la población urbana, rural y todos los sectores de la población promoviendo acciones individuales y comunitarias de mitigación y adaptación.Al sostener que también se debe fomentar la participación activa de comunidades y sociedad como actores transformadores: consideró que debe haber un impulso al uso de energías renovables; un incremento en la eficiencia del consumo de energía eléctrica en el sector público y privado.En sus palabras, externó que debe haber promoción del transporte publico y la movilidad no motorizada en ciudades; el impulso al manejo sustentable de los sectores ganadero, agrícola y forestal; el manejo integral de los residuos sólidos urbanos; y el tratamiento de aguas residuales y reducción de contaminación de recursos hídricos.