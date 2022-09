Ante cambios en Poder Judicial, abogados de Orizaba exigen la Ciudad Judicial

Luego de los diferentes cambios y decisiones que se han tomado en el Poder Judicial, algunos de estos que han afectado a los abogados del distrito Orizaba, ahora exigirán a este poder que se construya la Ciudad Judicial que desde hace muchos años se prometió.Algunos abogados como Dulce Romero Aquino, indicó que desde hace muchos años se prometió la construcción de esta Ciudad Judicial en Orizaba la cual es muy necesaria, pero hasta la fecha se han hecho tres eventos protocolarios de la colocación de la primera piedra y la obra no ha iniciado.Recordó que el terreno para la construcción de este edificio está disponible en la zona sur de la ciudad, aledaño a donde fue construida la Unidad de Salud Mental, pero que tampoco fue concluida y es un elefante blanco.Consideró como importante que este Distrito tenga su Ciudad Judicial, pues no solamente albergaría a los juzgados sino también otras oficinas como aquellas que se requieren para la convivencia familiar entre padres e hijos, después de las resoluciones de los asuntos que se dirimen en los juzgados de lo familiar.Por ello comentó que han pedido una cita en el Poder Judicial para abordar este tema, pues aún y cuando se hable de que no hay recurso económico en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, se debe hacer un esfuerzo de parte de los gobiernos y del mismo Poder Judicial para aterrizar de manera concreta y verás este proyecto.