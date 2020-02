Ante carencias, Clínica de ISSSTE pide a pacientes regresar hasta marzo

Este miércoles, derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) se manifestaron afuera de la Clínica de Medicina Familiar Heroica Veracruz, ubicada en el Fraccionamiento El Coyol, en la ciudad de Veracruz, para denunciar la falta de medicamentos y de espacios para citas médicas.



Al respecto, la señora Liliana García mencionó que en la página de Internet del ISSSTE no hay opción para sacar citas y al acudir a este nosocomio les respondieron que tampoco hay espacios.



“Llevo tres días acudiendo porque mi madre por años toma medicamento y en este caso yo también requiero medicamento y me dicen que no hay consultas, medicamentos no hay”, señaló.



Señaló que los médicos de este hospital le sugirieron acudir acudir hasta marzo a la clínica, con la esperanza de que para entonces haya medicamentos.



Explicó que esta situación afecta a mas de 30 personas que están en la misma situación y que todos los días acuden a las cinco de la mañana a este inmueble con la esperanza de encontrar medicamentos o alguna cita.



Por ello, urgieron a las autoridades tomar cartas en el asunto pues mencionaron que la salud de algunos de los derechohabientes es delicada.