Ante condena de AMLO, justifica diputado Sergio Gutiérrez, denuncia contra INE

Dentro del marco jurídico, las acciones desplegadas por la Cámara de Diputados: Sergio Gutiérrez LunaEl presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, sostuvo que las acciones jurídicas han sido desplegadas en defensa del órgano legislativo del Congreso de la Unión y sobre el particular se precisa lo siguiente:1. Las denuncias presentadas en contra de diversos funcionarios del Instituto Nacional Electoral, han salido ya del ámbito de competencia de la Presidencia de la Cámara de Diputados, toda vez que se encuentran en la Fiscalía General de la República, por lo que esa institución habrá de emitir la determinación conducente.2. La Presidencia de la Cámara de Diputados reitera su compromiso con la legalidad y la institucionalidad, en ese sentido, la presentación de las referidas denuncias se circunscribió al cumplimiento de la obligación que impone el Artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales de denunciar la presunta comisión de algún ilícito del que tenga conocimiento, como se procedió.3. Se continuarán con los procesos jurídicos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para defender la vigencia y eficacia de la Ley Federal de Revocación de Mandato y del Presupuesto de Egresos de la Federación en espera de la resolución definitiva de la SCJN.4. En relación con el comunicado del INE, esta Presidencia señala categóricamente que no existe ninguna “persecución” ni “intimidación”. El cumplimiento de una obligación legal no puede tomarse como tal, y en el Estado Constitucional de Derecho no puede pedirse impunidad bajo el argumento de la autonomía. Tampoco puede ser la autonomía un blindaje que exima de responsabilidad a quienes actúan en esos órganos constitucionales.La Presidencia de la Cámara de Diputados en apego a la institucionalidad y respetando el marco normativo ha escuchado las diversas opiniones sobre este tema, las cuales merecen todo su respeto y son atendidas siempre con apertura, pluralidad e imparcialidad.