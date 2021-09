Ante contagios, padres decidirán si mandan a sus hijos a escuelas: SEV

El secretario de Educación, Zenyazen Escobar García, declaró que, aunque se reporten contagios de COVID-19 entre el personal educativo tras el regreso a clases presenciales, la dependencia mantendrá los planteles abiertos para que los profesores cumplan con su labor.Aclaró que serán los padres de familia quienes decidan si envían o no a sus hijos, garantizando que serán flexibles y justificarán a docentes que se reporten enfermos.Lo anterior, luego de que se reportó el contagio de una profesora en la Secundaria General 3 "Profesor Antolín Torres Mendieta" de Xalapa , así como de otros centros educativos “Es tener las escuelas abiertas y a los maestros en las escuelas; la decisión de mandar a sus hijos e hijas es por parte de los padres. No va a haber como tal una situación en la que nosotros pidamos a los padres mandar a sus hijos”.Confirmó que una profesora de la secundaria de Xalapa resultó positiva a la enfermedad, aseverando que ya estaba enferma al momento del regreso a clases presenciales, según los tiempos en que evoluciona el COVID.Subrayó que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) no será inflexible con los docentes que tengan síntomas, siempre que tengan un justificante.“Si tienes algún tipo de síntoma como docente no te tienes que presentar a trabajar; obvio si justificas esta situación, tus faltas y todo lo que lleves va a ser justificado”, aseguró.Detalló que hay 13 mil 800 escuelas abiertas en todo el territorio estatal y hasta la fecha oficialmente sólo se reporta el contagio de la profesora de la Secundaria General 3.