Ante COVID-19, se requiere buena salud alimentaria: Nutriólogos

La mayor mortalidad en personas que padecen COVID-19 es debido a la presencia de enfermedades crónicas degenerativas y patologías previas, así como adultos mayores, quienes tienen un sistema inmune más debilitado, es por ellos que los nutriólogos hablan de la importancia de mantener una buena salud alimentaria que permita fortalecer el sistema inmunológico evitando la vulnerabilidad ante las infecciones.Karla Guadalupe López Murrieta, quien es licenciada en Nutrición con una maestría en Ciencias en Ingeniería Bioquímica, por el Instituto Tecnológico Nacional de México campus Veracruz, aseguró que desde la academia buscan dotar a los futuros nutriólogos, herramientas para que ellos a través de sus conocimientos transmitan la importancia de lo que es llevar un estilo de vida saludable.La especialista, quien actualmente se desempeña en la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana campus Xalapa como Técnico Académico de Tiempo Completo en el turno vespertino de Laboratorio de Dietología y Tecnología de los Alimentos y es catedrática titular de las experiencias educativas: análisis de alimentos y otra tecnología de alimentos de origen animal, señaló que una buena salud implica una alimentación sana y calidad de sueño.Comentó que en la actualidad lo que se busca es que la medicina en cualquier ámbito sea preventiva más que curativa, “tenemos que recalcar el hecho de que más que decir ya tengo diabetes e hipertensión y ya me voy a empezar a cuidar, no, incluso desde la gestación se promueve la cultura de la prevención de la salud para que esto impacte en el bienestar de la población desde niños”.Señaló que muchos de los hábitos de alimentación se hacen desde la infancia, “por eso ahora dentro de las estrategias que generó el Gobierno para contrarrestar esta problemática del Covid-19, es crear la materia de Vida Saludable, porque ellos, los niños, los jóvenes son los que de alguna u otra manera, serán la semilla a la cual se puede empezar a crear estos cambios de hábito y que se van a ver reflejados en la salud en general”.“En términos epidemiológicos, la sociedad mexicana está en un proceso de transición de que pasamos de ser una población enferma por desnutrición, por deficiencias de nutrimentos, nos pasamos al otro extremo que es alta incidencia de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades crónicas no transmisibles”, lo cual dijo ha impactado en las tasas de mortalidad de Covid-19 en el país.Recordó que muchas de las personas que han atravesado por esta enfermedad de Covid-19, “son adultos u otras personas que ya tienen una enfermedad crónica no transmisible o que ya su estado inmunológico se encuentra muy debilitado y entonces lo que se debe de hacer en todas estas circunstancias es fortalecer la idea de lo que es un estilo de vida saludable, que no solamente es buena alimentación, sino buena alimentación, hábitos correctos de higiene, de salud mental que es muy importante, de actividad física, calidad de sueño y con eso vamos a poder tener una población más sana”.Señaló que la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el completo estado de bienestar biopsicosocial, no solo la ausencia de enfermedad, “es por ello que se habla de un ser integral, los seres humanos somos integrales, tenemos diferentes ámbitos o medios en los cuales nos desenvolvemos y pues lo importante es estar bien en cada uno de estos ámbitos, si no, pues de nada sirve una correcta alimentación”.López Murrieta dijo que el cuerpo humano es un sistema altamente detallado, “es una máquina maravillosa la cual funciona de manera correcta y equilibrada, esta salud impacta obviamente en todo y el sistema inmunológico es algo así que como nuestra línea de defensa principal para combatir todas las enfermedades de origen microbiológico, llámese por hongos, por bacterias, por virus”.Expresó que el Covid-19 es un virus, coronavirus de tipo 2 y que tiende a afectar sobre todo las células epiteliales de los pulmones, riñones y algunos otros órganos internos, “entonces aquí lo que hace el sistema inmunológico es tratar de eliminar o aminorar el daño que este virus causa al organismo”.Recordó que es importante mantener saludable nuestro cuerpo y fortalecer nuestro sistema inmune a través del consumo de frutas y verduras, sobre todo en estado crudo, tomar suficiente agua, en promedio litro y medio o dos litros al día, además del consumo suficiente de fibra al día, es decir aproximadamente 30 gramos al día y evitar consumo excesivo de alimentos industrializados o con lo que nosotros llamamos calorías vacías, es decir son aquellas calorías que no nos van a brindar al cuerpo otra cosa que más que energía, así como evitar todo tipo de alimentos que tengan azúcares añadidos, que tengan grasas trans procurando sobre todo el consumo de alimentos tradicionales y alimentos de temporada.Dijo que ante la aproximación de la temporada invernal y con la finalidad de protegerse para evitar que sus defensas estén bajas y susceptibles a cualquier enfermedad, sobre todo de vías respiratorias, es importante consumir productos de temporada, “la misma tierra o el mismo planeta nos manda los alimentos que necesitamos para cubrir nuestras necesidades, válgase la redundancia de manera tal que podamos enfrentarnos a los climas o a los momentos en que nos toque”.Señaló que actualmente la Facultad de Nutrición de la Universidad Veracruzana ofrece a la comunidad académica y a la población en general consultas virtuales gratuitas “este es un servicio a la comunidad para quien guste, se están haciendo consultas nutricionales de manera virtual, aunado a ello también en la misma página de la facultad hay diferentes infografías y videos acerca de la prevención o el mantenimiento de diferentes factores como por ejemplo el correcto lavado de manos, hay una infografía dónde viene cuáles son las pautas de alimentación para Covid-19, cómo debe ser la alimentación del adulto mayor”.“Algo muy importante que ayuda a lo que es la parte del confinamiento, la conservación de los alimentos, también vienen videos para frutas y verduras o carnes, además vienen videos para saber cómo lavarlas y desinfectarlas porque esto es también algo muy importante el proceso de desinfección de los alimentos que vienen de la calle”.“A través de la página de la facultad de Nutrición, https://www.uv.mx/nutri-xal/, en el módulo de atención o en el módulo de consulta externa de la Facultad se encuentran dos compañeras de trabajo, la Maestra Laura Benítez Coeto y la licenciada Rosa Elsa Hernández Meza y las dos tienen amplia experiencia en el ámbito clínico porque además trabajan en hospitales”, expresó.Trabajo realizado con el apoyo de: Journalism Emergency Relief Fund https://newsinitiative.withgoogle.com/journalism-emergency-relief-fund