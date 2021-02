Ante crisis, no debe permitirse imposición de cuota en CMAS Xalapa: Regidora

La regidora del Ayuntamiento de Xalapa, Luiza Angélica Bernal, se sumó al rechazo del cobro del 2 por ciento a los usuarios del agua, por parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS Xalapa) y lo consideró como arbitrario y bilateral.



"No podemos permitir este aumento 'voluntario', cuando la crisis económica y la enorme problemática en salud están lastimando los bolsillos de las y los xalapeños".



Lamentó que el Cabildo de Xalapa haya sido ignorado en esta decisión, ya que este acuerdo fue aprobado en el Órgano de Gobierno de CMAS, el cual preside el presidente municipal, Hipólito Rodríguez.



"El objetivo que justifica este aumento se dice que es para servicios ambientales, no son tiempos para imponer cobros extras a los ciudadanos, en estos momentos de crisis deberíamos estar reforzando e implementando acciones para ayudar en la economía de las familias, no generándoles más gastos", reiteró.



La edil perredista solicitó de manera inmediata una resolución a dicho cobro, es decir, dejarlo sin efecto y revertir esta arbitrariedad.



"A los usuarios se les debe evitar tramitologías burocráticas innecesarias. Espero que la Legislatura del Estado intervenga y detenga en términos legales y constitucionales el acuerdo que avaló el Presidente Municipal en el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa", expuso.