Ante crisis por pandemia, piden al Gobierno apoyar a pequeñas empresas

Alrededor del 60 por ciento del empleo o de la mano de obra la generan las pequeñas y medianas empresas, por ello el Gobierno debe crear estrategias para que éstas sobrevivan dentro de la pandemia.



Esto lo indicó el presidente del Colegio de Economistas en Veracruz, Humberto Huerta Flores.



Entrevistado, dijo que el Gobierno Federal debe otorgan beneficios crediticios y fiscales para que estas sigan sosteniéndose y conservando a sus empleados.



“Son generadores de mano de obra, del empleo, la pequeña y mediana empresa- Son los que más generan empleos en la población, casi el 60 por ciento tienen empleo gracias a ellas. El Gobierno debe de dar beneficios crediticios y fiscales para que ellos sigan sobreviviendo y sosteniendo la mano de obra”, comentó.



Y es que señaló que los contagios van en aumento y se deben tomar medidas para disminuir el riesgo, no obstante, rechazó que estas acciones sean el cierre de los comercios, sino ajustes en horarios y algunas otras estrategias que logren reducir los casos.



“Va a ser una medida que van a tener que tomar Gobierno y las diferentes Cámaras de comercio, industria y servicios para reducir el incremento en el COVID, si no se toman medidas más drásticas y un acuerdo entre las cámaras para reducir el riesgo, como reducir horarios, crear otras estrategias de dar el servicio, no hay de otra, ellos ya perdieron y siguen perdiendo, se debe de crear un convenio para ver cómo se les puede apoyar a los empresarios a que sigan manteniendo la mano de obra”, detalló.



Precisó que las empresas tienen que exigir al Gobierno el apoyo hacia ellas y plantear acciones que ayuden a detener los contagios, pero sin salir más afectadas en lo que resta de la pandemia.



“Los empresarios tienen que exigir al gobierno, que van a cerrar más temprano o poner otras reglas de control, pero el gobierno debe de apoyarlos”, finalizó.