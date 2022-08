Ante crisis, uniforme no será obligatorio en secundarias técnicas

El jefe de sector de Escuelas Secundarias Técnicas en Orizaba, Antonio Figueroa Hernández, aseguró que ante la situación económica que se vive, no será obligatorio para los estudiantes el uso del uniforme, aunque los papás prefieren que se utilice para identificación."Tienen instrucciones de Xalapa que no exijan el uniforme, esto lo deciden los padres de familia. Insisto que no es obligatorio pero el padre de familia prefiere que sea así por identificar fácilmente al alumno de la escuela"Asimismo apuntó que en las 33 instituciones educativas a su cargo, al iniciar las labores, a los 15 días debe haber un cambio de la Sociedad de Padres de Familia, y estos determinan si van a pedir alguna cuota de recuperación."No es inscripción, no, no lo es, porque no se cobra nada por inscribir a los alumnos, sino que es una cuota que va ayudar para los gastos de las escuelas".Y es que recordó que la Secretaría de Educación en Veracruz, no otorga a las escuelas recursos económicos para poder solventar estos gastos.Finalmente, dijo que con el dinero obtenido por la sociedad de padres de familia cuando se da el nuevo ciclo escolar, se puede también usar una parte para contratar vigilancia en esta época vacacional.