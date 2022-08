Ante elevada inflación, recomiendan no usar tarjetas de crédito

La tasa de inflación general en México se elevó hasta 8.15% anual, su mayor nivel para un mes desde 2001 y al respecto el presidente del Colegio de Contadores del Estado de Veracruz, Román Ortega Díaz, exhortó a la ciudadanía a no hacer uso de tarjetas de crédito, mantenerlas libres y usarlas lo menos que se pueda o paguen puntualmente sus meses sin intereses.El entrevistado aseguró que en lo que resta del año quizá no se resienta la inflación pero en enero será el panorama bastante complicado.Enfatizó que en lo que resta del año hay que ser ahorrativos reiterando que el panorama no es nada alentador en el tema económico."El principal punto es el ahorro, pero hay que prevenir pues el 2023 no se ve nada alentador".A la par recomendó no caer en manos de los llamados "montadeudas", financieras que no piden requisitos para acceder a préstamos, pero si la lista de contactos de teléfonos celulares.Estas empresas son de Colombia, Guatemala y países centroamericanos principalmente, lo que es preocupante es lo fácil que dan el dinero pero acosan al deudor para cobrar.Por ello,alertó a la población y no recurrir a estas empresas de dudosa procedencia y no avaladas por la CONDUSEF.