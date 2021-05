Ante escasez, abastecerían a Xalapa con agua traída de Zalayeta, Perote

Ante la escasez de agua que padece la ciudad de Xalapa, la opción de traer el vital líquido desde Zalayeta, estaría disponible, pues administrativamente, únicamente falta que la Comisión Nacional del Agua levante la veda para la construcción de pozos e iniciar la explotación.



De acuerdo con la actualización de la disponibilidad media anual de agua en el acuífero Perote-Zalayeta realizado por la Comisión Nacional del Agua a través de la Subdirección General Técnica, la Gerencia de Aguas Subterráneas y la Subgerencia de Evaluación y Ordenamiento de Acuíferos, dicha reserva está probada y no hay impedimentos, salvo la veda impuesta desde el año 2013.



Dicha reserva se encuentra dentro de una poligonal que abarca los municipios de Perote, Jalacingo, Villa Aldama, así como parcialmente Ayahualulco, Altotonga, Xico, Las Vigas, Atzalan y Las Minas.



De dicho manto subterráneo, se estima que podría haber un aprovechamiento de 37.8 millones de metros cúbicos, que, con la recarga media anual, no generaría un déficit o una afectación para el agua subterránea.



Sin embargo, el acuífero se encuentra parcialmente vedado; la porción sur y occidental se encuentran regidas por el “Decreto que establece veda por tiempo indefinido para el alumbramiento de aguas del subsuelo de la cuenca cerrada denominada Oriental, en los estados de Puebla y Tlaxcala”, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de agosto de 1954. Esta veda es de tipo III, en el que la capacidad de los mantos acuíferos permite extracciones limitadas para usos domésticos, industriales, de riego y otros.



En la superficie restante no rige ningún decreto de veda para la extracción de agua subterránea. La superficie no vedada del acuífero Perote-Zalayeta, clave 3004, se encuentra sujeta a las disposiciones del “Acuerdo General por el que se suspende provisionalmente el libre alumbramiento en las porciones no vedadas, no reglamentadas o no sujetas a reserva de los 175 acuíferos que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de abril de 2013, a través del cual en dicha porción del acuífero, no se permite la perforación de pozos, la construcción de obras de infraestructura o la instalación de cualquier otro mecanismo que tenga por objeto el alumbramiento o extracción de las aguas nacionales del subsuelo, sin contar con concesión o asignación otorgada por la Comisión Nacional del Agua, quien la otorgará conforme a lo establecido por la Ley de Aguas Nacionales.