Ante falta de boletas, Junta Municipal Xalapa recomienda votar en hoja en blanco

El presidente de la Junta Municipal Electoral de Xalapa, Juan Francisco Marín Viveros, culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) por el “rasuramiento” del padrón de votantes de la Congregación de El Castillo, donde este domingo eligen a su nuevo agente municipal.Y es que tras la falta de boletas y la no aparición de los habitantes de esta comunidad en el listado nominal de la sección 2097, los representantes de los candidatos lo contactaron vía telefónica, dándoles como motivo de las inconsistencias el que el ente comicial no les dio la información completa.“Nos apena mucho que el INE nos haya dado un listado incompleto de los OCR (reconocimiento óptico de caracteres), esto no es culpa ni de ustedes, ni de la Junta Municipal Electoral”, se le escucha decir en la conversación.Ante ello, Marín Viveros les propuso que elaboraran una lista de electores con nombres que no aparecían en el padrón, incluyendo el número de OCR de su credencial para votar y con la firma al alcance de los siete representantes de los aspirantes a este cargo.“Y se le da al votante que falte una hoja (para votar), siempre y cuando ustedes lo identifiquen como gente que vive o pertenece al pueblo, y que lo identifican como ciudadano, y ya emite su voto en una hoja en blanco por qué candidato votar”, sugirió.Adicionalmente les planteó que en caso de no querer que se lleve la jornada comicial de esa manera, entonces plasmar en la hoja de incidentes la irregularidad presentada en esta sección electoral, a fin de que quedara en constancia lo ocurrido.“Tomando en cuenta a todos los representantes de candidatos, tenemos que conservar la calma y decidir. Que nos equivoquemos mejor entre todos y no entre unos cuantos”, aseveró en la llamada telefónica.