Ante frío, intentan evitar que personas duerman en calles de Orizaba

Aun cuando la coordinación de Protección Civil de Orizaba año con año pide a los pobladores de municipios serranos que no duermen en las calles de Orizaba, sino que regresen a sus domicilios, ponen resistencia, por lo cual el área municipal este 2021 volverá a implementar un operativo para auxiliar a esta gente.En entrevista, el coordinador de Protección Civil, Antonio Vázquez Sánchez, recordó que en el municipio de Orizaba y la región ya se han sentido las temperaturas bajas, por lo que se están efectuando recorridos todos los días a partir de las 19:00 horas, con la finalidad de evitar que las personas no duerman en la vía pública.Añadió que este año se tendrá un invierno muy gélido, por eso se buscará evitar que la gente duerma en la calles, aunque es un tema complicado pues quienes pernoctan en la vía pública, se oponen a regresar a sus domicilios en las zonas serranas, argumentando que no pueden gastar en pasaje.Esta gente que proviene de Ixhuatlancillo, La Perla y Mariano Escobedo, arriban a Orizaba a vender sus productos de temporada en las calles Poniente 7, 9, 11 y Madero Norte pero lo hacen con sus pequeños hijos exponiéndolos a diversos peligros.Aún y cuando no se tiene la cifra de personas que se quedan a dormir en las calles de Orizaba, el tema se convierte en una preocupación para el área de PC, y para las personas una tradición.