Ante inacción de la Comisión Estatal de Búsqueda, colectivos buscan amparos

Familiares de personas desaparecidas no descartan promover amparos ante Juzgados de Distrito contra la inacción de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz (CEBV).Para Fabiola Pensado Barrera, madre de Argenis Yosimar Pensado Barrera (desaparecido el 16 de marzo de 2014), un amparo conduciría a una medida de presión tanto para la CEBV como para la Fiscalía General del Estado (FGE).“La verdad es que cada una (de las víctimas) estamos trabajando en una u en otra cosa y entonces no lo hemos platicado, la verdad no pero si lo hiciéramos todas sería una buena medida de presión”.Lo anterior, luego que Nallely Guarneros Zarandona promovió un juicio de amparo contra la negativa de la Comisión de implementar una búsqueda personalizada de su esposo y su cuñada, los hermanos Sergio Rueda y Liliana Rueda, desaparecidos en julio de 2019.“Justo me compartió la noticia, cosa que se me hace muy buena, porque ella está sentando precedente, yo no había escuchado de algún familiar que tenga un amparo así con la Comisión de Búsqueda”.Observó que si cada vez más víctimas recurren a la promoción de amparos ante la inacción de la CEBV, implicará una mayor presión contra las autoridades.“Creo que es un ejemplo a seguir, es bueno para considerarlo, creo que está bien pero tendría mucho más peso si lo hiciéramos la mayoría de las familias, si la mayoría nos uniéramos a hacerlo tendría mucho más peso”.Y es que recordó que la historia le mostró a los Colectivos el desinterés de las autoridades, a menos de una mayor presión por parte de la sociedad civil.“A veces si una u otra hace algo, a las instituciones, la historia nos ha dicho que les vale. Sin embargo cuando hay una presión colectiva es mucho mejor pero que sería bueno seguir el ejemplo, yo creo que sí: sería una buena medida de presión para que ellos trabajen”.Como lo dio a conocer alcalorpolitico.com el pasado 28 de marzo, el Juzgado 2º de Distrito concedió a Nallely Guarneros Zarandona la protección de la justicia federal ante omisiones de la Comisión Estatal de Búsqueda de Veracruz, consistente en la negativa de implementar un plan de búsqueda individual de su esposo y cuñada.