Ante incidencia, reiteran que caza furtiva en Zongolica es ilegal

Ante la constante presencia de cazadores furtivos en Zongolica, autoridades advirtieron que en este municipio la caza es ilegal y se procederá contra quienes maten animales.José María Beristaín Ruiz, director de Fomento Forestal, Ecología y Medio Ambiente del municipio, recordó que aquí no se cuenta con Unidad de Manejo Ambiental ni ranchos cinegéticos en los que se pueda cazar de manera regulada.Indicó que a los agentes y subagentes municipales se les ha indicado que cuando se topen con cazadores en sus comunidades les adviertan que es una acción ilegal y se retiren o de lo contrario se procederá con su detención por parte de las autoridades, multa administrativa y decomiso de su arma si no tiene el permiso correspondiente, pero incluso podrían quedar en la cárcel.Señaló que se ha detectado que a Zongolica llega gente de Ixhuatlancillo, Coetzala, Ixtaczoquitlán y hasta Puebla, quienes buscan cazar temazates, tepezcuintles, jabalíes y jaguares.Comentó que los principales puntos en donde se les ve son en Emiliano Zapata, a donde sube gente de Coetzala, y Temaxcalapa, en donde llegan personas de Puebla.Mencionó que lo único que piden a las autoridades estatales y federales es que cuando se les pida el apoyo les den la atención, pues muchas veces tardan demasiado en acudir y cuando llegan ya no hay nadie.