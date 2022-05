Ante inflación, mexicanos deben volverse campesinos, dice Delegado de Bienestar

El delegado federal Manuel Huerta Ladrón de Guevara dijo que para combatir el aumento de los costos de los productos de la canasta básica, a consecuencia de la inflación, los mexicanos deben regresar a la siembra en el campo para su autoconsumo."Los mexicanos deben de volver a tomar la decisión de trabajar el campo, se debe de producir porque aquí es donde también se va parte del dinero".Dijo que aunque la inflación no se está dando por el aumento de los energéticos, pues esto se está controlando, es decir, no sube el costo de gasolina, ni del gas ni del diésel, en donde no se ha podido frenar es en los precios de los alimentos."Esto es porque ya perdimos la cultura de producir, porque muchos de los jóvenes ya no producen en el campo. Por eso necesitamos que los mexicanos produzcan para el autoconsumo, para poder tener suficiente comida y no perdamos nuestro dinero en otras cosas".Recordó que cuando gobernaban hace 40 años otros gobiernos, que no eran los neoliberales que se dedicaban a masacrar al pueblo, el salario mínimo servía para comprar 50 kilogramos de tortilla pero cuando llegó el gobierno actual un mexicano con un salario mínimo podía comprar 5 kilogramos de tortilla."Se perdió el valor adquisitivo de nuestra moneda pero también se ha aumentado el salario y se logró que hasta el año pasado se pudieran comprar 10 kilogramos de tortilla pero este año solamente se pueden comprar 7 kilogramos, porque la inflación en los alimentos no se ha podido contener".