Ante la ansiedad o depresión, hay que buscar ayuda profesional

Algunas personas que enfrentan una situación difícil como el duelo por el fallecimiento de un familiar, por crisis de ansiedad o depresión, son propensas a intensos de suicidios y pese ello, no buscan ayuda psicológica o incluso psiquiátrica.Previo a la conmemoración del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, Niza Pérez Aguilar, encargada del Departamento de Enseñanza, Investigación y Capacitación del Instituto de Salud Mental “Doctor Rafael Velázquez Fernández”, exhortó a esas personas a reconocer que enfrentan un problema y a solicitar ayuda profesional.La psicóloga de profesión, manifestó que en la prevención del suicidio es necesario poder identificar focos rojos, es decir, situaciones adversas como cambios de estados de ánimo, si enfrenta un problema personal, en la escuela, en el trabajo y los llevó a una situación de estrés que les impide dormir, les ocasionó cambios en las conductas o sienten trastornos de ansiedad, comen mucho o abandonaron los hábitos de alimentarse.Y lo más importante, expuso, reconocer que seestán enfrentando esa tipo de situaciones y pedir ayuda.Agregó al Instituto ingresan pacientes por un intento suicida a raíz de una etapa de depresión.Sin embargo, mediante un procesos de rehabilitación han podido superar sus problemas y retomar su vida cotidiana.“Cuesta mucho que el paciente reconozca que necesita ayuda, que tiene un problema y la principal causa de no acercarse al hospital es porque tienen miedo a pedir ayuda, porque muchas veces está asociado a que no podemos solos, a que debemos resolver nuestros propios problemas, y no, porque pedir ayuda no nos hace menos valientes si no que nos hace mas valientes porque es reconocer que necesitamos ayuda”, expuso.Dijo que se ofrece apoyo a través de una atención multidisciplinaria que va desde psiquiatras que prescriben medicamentos dependiendo la sintomatología del paciente; hasta terapias con psicólogos.Agregó que este viernes se conmemorará el Día Mundial para la Prevención del Suicidioen las instalaciones del Instituto de Salud Mental "Doctor Rafael Velasco Fernández" será celebrado el "Día Mundial del Suicidio" con el objetivo de dar a conocer los servicios que están disponibles para la población que lo requiera.