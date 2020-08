Ante necesidad, en Huatusco ahora cultivan café robusta para poder vender a la Nestlé

La empresa Nestlé sigue abusando de los cafeticultores, quienes al verse sin suficientes ganancias admiten cambiar sus cultivos de café arábigo a robusta para venderlos a la trasnacional, lo cual genera la deforestación de los terrenos, expuso el presidente del Consejo Regional del Café en Coatepec, Cirilo Elotlán Díaz.



El productor señaló que esta situación se está presentando en la región de Huatusco, donde los cafetaleros han tenido que cambiar su café arábigo a robust para obtener ganancias pues su necesidad es mucha.



“Las grandes empresas abusan de los productores. En Huatusco hay cambio de arábigo a robusta, están quitando los arábigos para hacerlos robusta, nos suenan las monedas las empresas y es cuando nos aplican el paquete tecnológico, es una forma de inducir a los productores; es lo que está pasando con el limón. Abusan de la necesidad de los productores, no ven ganancias en el café y plantan limón”, detalló.



Criticó que este tipo de empresas hagan negocio “redondo” con la necesidad de las personas pero además no les importe la deforestación de los bosques, ya que para plantar café robusta es necesario cortar árboles, pues es un cultivo que es favorecido por el sol y no por la sombra, como el arábigo.



“Es un negocio redondo para las empresas, especialmente la Nestlé, afecta porque el café robusta no se lleva con la sombra, igual que el limón lo que ocasiona la deforestación, hay que deforestar para ampliar el cultivo de limón, quizás a nosotros no nos toque vivir el desequilibrio ecológico pero a nuestra descendencia sí, de nada sirve que a los hijos se les den hectáreas si serán inservibles, porque están erosionadas, contaminadas”, concluyó.