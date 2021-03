Ante nuevos dueños, Gobierno de Veracruz vigilará operación de Ingenio "El Naranjal"

El Gobierno de Veracruz se mantendrá vigilante de los nuevos inversionistas que adquirieron el Ingenio "El Naranjal", en Lerdo de Tejada, ante una presunta denuncia por fraude contra uno de ellos.



En conferencia de prensa, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez aseguró que estará atento de esta situación, ya que no tenía información al respecto.



El Ingenio “San Francisco El Naranjal” fue comprado por Fabián Cárdenas Sosa y su socio Alejandro Tovar, quienes pagarán las liquidaciones a cañeros que perdieron su empleo cuando cerró la factoría desde hace 8 a 10 años.



Al respecto, el mandatario dejó en claro que no hubo rescate financiero de parte del Gobierno del Estado.



De este modo, sostuvo que este Gobierno nunca hizo aportación para pagar liquidación de los trabajadores que serán recontratados y también negó conocer a los inversionistas antes de esta transacción.



Ante ello, reiteró que que se mantendrá vigilante de que cumplan el acuerdo de rescatar el ingenio.



"Con ese cumplimiento a los acuerdos, ya no hacemos mayor especulación, si hubo fraude (que hayan cometido alguno de los empresarios antes a una empresa arrocera) pues nos vamos a mantener vigilantes", dijo.



Por otra parte, informó que dicho Ingenio no iniciará zafra, sino producción de alcohol, para base de antibacterial, que es de lo que hay gran demanda en el país.



Es así que con inversión privada, este lunes se reactivó la operatividad del ingenio en el municipio de Lerdo de Tejada tras años de demanda para la atención de esta crisis.



García Jiménez expuso que de manera paralela se atiende la situación legal de otras factorías a fin de apoyar la industria azucarera puesto que recordó que Veracruz ha sido un estado líder en esta industria por lo que es una prioridad de su gobierno impulsarla.